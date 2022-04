Zinssorgen und Ukraine-Krieg belasten: ATX von schwachen Vorgaben belastet -- Verluste beim DAX erwartet -- Asiens Börsen im späten Verlauf uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt hat am Dienstag schwache Vorgaben zu verdauen. Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich vorbörslich schwächer. An den größten Börsen in Asien zeigt sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz.

AUSTRIA

An der Wiener Börse könnte sich die schwache Vortagesperformance am Dienstag fortsetzen.

Der ATX schloss am Montag mit einem Minus von 0,98 Prozent bei 3.199,46 Punkten.

Sowohl aus Japan auch auch aus den New York kommen schwache Vorgaben. Insbesondere Tech-Titel mussten wegen anhaltender Zinssorgen Federn lassen. Vor den am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehenden Inflationsdaten aus den USA dürften sich Anleger in Zurückhaltung üben.

DEUTSCHLAND

Der deutschen Aktienmarkt dürfte an seine schwache Vortagesentwicklung anknüpfen.

Der DAX hatte am Vortag 0,64 Prozent auf 14.192,78 Punkte verloren.

Bei einem schwachen Start wackelt im DAX am Dienstag die runde Marke von 14 000 Punkten. Damit würde er wohl auf den tiefsten Stand seit Mitte März zurück fallen. Der Ausverkauf der Technologie-Werte geht bei steigenden Anleihen-Renditen weiter. Der Nasdaq-Auswahlindex Nasdaq 100 sank am Vorabend in den USA wieder unter 14 000 Punkte. Am Morgen zeigten sich Asiens Börsen entsprechend schwach. "Die Anleger scheuen weiter das Risiko", sagte ein Börsianer.

Am Nachmittag dürften die US-Verbraucherpreise einen deutlichen Anstieg der Teuerungsrate gegenüber Februar zeigen. Die Experten der Commerzbank halten es zwar für gut möglich, dass die Kernrate der Inflation (ohne Energie und Nahrungsmittelpreise) ihren Höchststand erreicht hat. Sie dürfte aber bis zum Ende des Jahres über fünf Prozent bleiben und damit "fernab von Preisstabilität".

WALL STREET

Die US-Börsen gaben im Montagshandel nach.

Der Dow Jones verlor am ersten Handelstag der Woche 1,19 Prozent auf 34.309,07 Punkte. Techwerte gaben ebenfalls nach, der NASDAQ Composite büßte 2,18 Prozent auf 13.411,96 Zähler ein.

Die weiter steigenden Zinsen blieben zum Wochenstart das Hauptthema am Markt. Die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen legte erneut zu. Zudem deutete sich nicht nur eine kräftige Straffung der Geldpolitik mittels Zinsanhebungen durch die US-Notenbank zur Bekämpfung der Inflation an, sondern auch eine Verkleinerung der Fed-Bilanz. Dem Markt wird auf diesem Wege Liquidität entzogen, was einer weiteren Straffung gleichkommt. Die weiter steigenden Marktzinsen belasteten vor allem den Technologiesektor weiter. "Heute lautete das Mantra vieler Anleger 'Bekämpfe die Fed nicht, wenn sie die Inflation bekämpft'", kommentierte Experte Ed Yardeni von Yardeni Research.

Mit Spannung werde vor diesem Hintergrund auch auf die am Dienstag anstehenden Inflationsdaten aus den USA für März gewartet. Volkswirte erwarten hier im Schnitt eine Inflationsrate von 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat - abermals höher als im Februar, als die Inflation bereits 7,9 Prozent erreicht hatte. Dies dürfte die Fed in ihrem eingeschlagenen Kurs bestärken. Zu Wochenbeginn standen dagegen keine wichtigen Daten auf der Agenda.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt zeitweise 1,72 Prozent auf 26.360,49 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland knüpfte der Shanghai Composite zunächst an seine schwache Vortagesperformance an, schafft es im Verlauf aber auf grünes Terrain und gewinnt zeitweise 1,11 Prozent auf 3.202,39 Zähler. In Hongkong ging es für den Hang Seng ebenfalls zunächst weiter abwärts, zwischenzeitlich schafft das Börsenbarometer aber ein Plus vo 0,53 Prozent auf 21.319,92 Zähler.

Die Sorgen wegen anziehender Preise, vor allem von Rohstoffen, und im Gefolge steigender Markt- und Leitzinsen lastet erneut auf den Märkten. Kräftig anziehende Anleiherenditen hatten vor allem der Nasdaq den Garaus gemacht und sie um über 2 Prozent nach unten geschickt. Vorsicht scheint den Anlegern auch geboten, weil am Dienstag die US-Verbraucherpreise veröffentlicht werden und damit ein wichtiger Inflationsindikator.

Hinzu kommt der mit unverminderter Härte geführt Ukrainekrieg, in dem die russische Seite möglicherweise chemische Waffen in Mariupol eingesetzt hat. Ein weiterer ebenfalls bereits länger drückender Faktor sind die massiven Beschränkungen in Schanghai wegen der Corona-Pandemie.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX