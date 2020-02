ATX und DAX leichter -- Asiens Märkte geben ab

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex schwächeln am Donnerstag. Die Börsen in Fernost werden von Gewinnmitnahmen belastet.

AUSTRIA

Anleger am Wiener Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück.

Der Leitindex ATX hat mit schwächerer Tendenz eröffnet und gibt auch im weiteren Handelsverlauf nach.

Negative Börsenvorgaben aus Asien verbunden mit einem sprunghaften Anstieg der Neuerkrankungen mit dem Coronavirus in China sollten in Europa nach den jüngsten Gewinnen für klare Kursverluste sorgen. Die Zahl neu nachgewiesener Todesopfer in China hat sich in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei im Vergleich zum Mittwoch mehr als verdoppelt und die Zahl der neu nachgewiesenen Infektionen sogar fast verzehnfacht.

Von Unternehmensseite liegt in Wien noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet am Donnerstag Verluste.

Der DAX startete 0,39 Prozent leichter bei 13.695,93 Zählern und steht auch anschließend im Minus.

Negative Nachrichten aus China zur Coronavirus-Epidemie versetzen der jüngst neu erwachten Risikofreude der Anleger einen Dämpfer. Nach weltweit starken Kursgewinnen und neuen Rekordständen auch am deutschen Aktienmarkt kehrt die Vorsicht zurück. Die Zahl neu nachgewiesener Todesopfer in China hat sich in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei im Vergleich zum Mittwoch mehr als verdoppelt und die Zahl der neu nachgewiesenen Infektionen sogar fast verzehnfacht. Da außerdem die Berichtssaison in Deutschland in Fahrt kommt, werden darüber hinaus von dieser Seite Impulse - vor allem für Einzelwerte - erwartet.

In China hatte die Gesundheitskommission der Provinz Hubei mitgeteilt, dass die Diagnoseergebnisse nach einer Untersuchung "überarbeitet" worden seien. Seit diesem Donnerstag würden nun auch Fälle "klinischer Diagnosen" in die Zahl der bestätigten Diagnosen aufgenommen. Was das genau bedeutet und wie damit der sprunghafte Anstieg in der Statistik zu erklären ist, war zunächst unklar.

"Der Corona-Schrecken ist zurück an den Börsen", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners die Lage. Dabei habe die veränderte Zählmethode in China wohl einen wichtigen Anteil an der höheren Zahl der ausgewiesenen Neuinfektionen. "Mit den heutigen Zahlen ist klar, dass das Coronavirus China und die gesamte Welt noch länger beschäftigen wird." Je länger das Virus zudem die chinesische Wirtschaft in Teilen lahmlege, desto grösser dürften die wirtschaftlichen Auswirkungen - auch weltweit - am Ende sein. Inzwischen wurde auch die weltweit wichtigste Mobilfunk-Messe MWC in Barcelona wegen der Virus-Gefahr abgesagt.

WALL STREET

Die US-Börsen verzeichneten am Mittwoch Gewinne.

Der Dow Jones kletterte erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 29.500 Punkten und markierte neue Höchststände. Am Ende legte das Börsenbarometer 0,94 Prozent zu und schloss bei 29.550,66 Punkten auf einem neuen Rekord. Zählern. Auch der Techwerte-Index NASDAQ Composite konnte höher steigen als je zuvor in seiner Geschichte - am Mittwoch ging es um 0,90 Prozent auf 9-725,96 Zähler nach oben.

Hauptthema blieb weiter, dass die Coronavirusepidemie zunehmend entspannter gesehen wird angesichts sinkender Neuansteckungen.

Investoren rechnen damit, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen weitgehend regional begrenzt bleiben werden und die globale Konjunktur dank eingeleiteter Stimulierungsmassnahmen nicht nachhaltig belastet wird. Gut kommen in dem Zusammenhang auch Aussagen von US-Notenbankern an, die so interpretiert werden, dass die Fed zu Massnahmen bereit ist, sollten sich negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft zeigen.

ASIEN

Nach der deutlichen Erholung vom Vortag geht es an den asiatischen Börsen am Donnerstag abwärts.

In Tokio verliert der Nikkei aktuell (07:10 Uhr) 0,27 Prozent auf 23.797,03 Punkte.

Auch in China dominieren die Bären. So fällt auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite um 0,61 Prozent auf 2.909,09 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,26 Prozent ab auf 27.750,75 Einheiten.

Eine stark gestiegen Zahl neuer Coronavirus-Fälle verunsichert und veranlasst die Anleger zu Gewinnmitnahmen, wobei sich die Verluste meist aber in Grenzen halten. Es wachsen die Zweifel, ob China in der Lage ist, die Epidemie einzudämmen. Anleger flüchten sich nun in "sichere Häfen" wie den Yen.

