ATX wird wenig bewegt erwartet -- DAX vorbörslich etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer

AUSTRIA

Der Wiener Handel wird am letzten Handelstag der Woche ohne große Impulse erwartet.

Der ATX bewegt sich im vorbörslichen Handel nur wenig und zeigt sich in etwa auf Schlusskurs-Niveau des Vortages.

Die Veröffentlichung von aktuellen US-Konjunkturnachrichten brachte am Donnerstag an der Wiener Börse keine Handelsbelebung. In den USA sind in der vergangenen Wochen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wie erwartet zurückgegangen. Die Erzeugerpreise stiegen im Juli zum Vormonat um ein Prozent, nachdem Volkswirte nur einen Anstieg von 0,6 Prozent prognostiziert hatten.

Auf Unternehmensebene stand weiterhin die laufende Berichtsaison im Fokus. Zahlen präsentierten am heimischen Markt die Österreichische Post, Polytec und DO&CO.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland werden zurückhaltend erwartet.

Der DAX zeigt sich vor dem Ertönen der Startglocke knapp unter seinem Vortagesniveau.

Der Dax bleibt in Reichweite der 16.000-Punkte-Marke. Nach zwei Rekordtagen, die den Dax in der Spitze bis auf 15'964 Zähler führten, fehlen am Freitag etwas die Impulse. Allerdings war dies zuletzt häufiger der Fall, bevor im Laufe des Tages Bewegung in den Markt kam. Laut dem Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets wurden viele Investoren mit dem jüngsten Ausbruch des DAX in neue Rekordhöhen auf dem falschen Fuss erwischt. Neben positiven Konjunkturdaten aus den USA, drückt die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus die Stimmung der Anleger.

WALL STREET

Nach dem jüngsten Rekordlauf hielten sich die Anleger an der Wall Street am Donnerstag weitgehend zurück.

So eröffnete der Dow Jones quasi unverändert und fiel anschließend ins Minus. In seinen letzten Handelsminuten kämpfte er sich aber wieder an die Nulllinie vor und schloss 0,04 Prozent fester bei 35.499,85 Punkten. Daneben startete der NASDAQ Composite mit einem kleinen Minus, konnte dann aber Gewinne verbuchen. Am Ende der Sitzung standen Zuschläge von 0,35 Prozent auf 14.816,26 Zähler an der Tafel.

Zur Erleichterung der Anleger hatte sich zur Wochenmitte herausgestellt, dass die bereits recht hohe Inflationsrate in den Vereinigten Staaten nicht weiter gezogen ist. Ganz ausräumen konnten die Daten die Befürchtungen der Anleger jedoch nicht, dass die US-Notenbank schon bald damit beginnt, ihre Geldpolitik zu straffen - insbesondere da nun am Donnerstag bekannt wurde, dass die US-Erzeugerpreise überraschend und deutlich zugelegt haben. Sie geben nämlich einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation.

Unter den Einzelwerten fanden die Aktien von eBay und Palantir nach Quartalsberichten Beachtung.

ASIEN

Zum letzten Handelstag der Woche halten sich Anleger in Asien zurück.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei marginale 0,08 Prozent fester bei 28.033,25 Punkten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland gibt 0,25 Prozent auf 3.515,76 Zähler nach, während der Hang Seng 0,70 Prozent tiefer bei 26.331,89 Indexpunkten notiert.

Im asiatischen Handel stehen weiterhin die steigenden Corona-Neuinfektionen im Fokus der Anleger. In einigen Ländern breitet sich die Delta-Variante des Virus rasant aus, was die Unsicherheit der Anleger steigen lässt. Aus dem amerikanischen Handel gab es gemischte Vorgaben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX