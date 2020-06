Unsicherheit grassiert: ATX und DAX vorbörslich schwach -- Börsen in Fernost leichter

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften tiefer in die neue Woche starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes geben am Montag nach.

AUSTRIA

Am Montag dürften Anleger in Wien die Flucht ergreifen.

Der ATX weist vorbörslich einen Abschlag aus.

Die internationalen Vorgaben seien uninspirierend, in den USA sei man hin- und hergerissen zwischen den Hoffnungen auf ein Hochfahren der Wirtschaft und der Sorge vor einer zweiten Welle. Seit dem Sprung über die 2-Millionen-Marke bei den US-Infizierten letzte Woche überwiegen nun wieder die Ängste und damit die Gewinnmitnahmen. Hoffnung macht dagegen China mit einem Anstieg der Industrieproduktion im Mai um 4,4 Prozent zum Vorjahr. Kurzfristig den Trend angeben dürfte der Große Verfalltag der Optionen und Futures an den internationalen Terminbörsen am Freitag.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt trauten sich Anleger am Freitag erst aus der Deckung, verloren dann aber den Mut.

Der DAX startete mit einem kleinen Minus, Verlauf drehte er jedoch ins Plus und schaffte erneut den Sprung über die 12.000-Punkte-Marke. Zum Handelsende fiel er jedoch wieder mit minus 0,18 Prozent bei 11'949,28 Punkten darunter.

Ein neuer Coronavirus-Ausbruch in Peking vergrößert am Montag die Sorgen der Anleger am deutschen Aktienmarkt vor einer neuen Infektionswelle. In Folge des Coronavirus-Ausbruchs auf einem Großmarkt in Peking stieg die Zahl der Covid-19-Fälle in China weiter an. Neue Infektionswellen könnten erneut Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivitäten mit sich bringen, befürchten Investoren. Hinzu kommen am Montag Konjunkturdaten aus China: Im Mai erholte sich die Industrieproduktion des Landes nicht so stark wie wie erwartet. "Die aktuelle Korrektur im DAX ist sicherlich gesund. So nähern sich Börse und Realwirtschaft zumindest wieder etwas an", sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Bewertungen am Aktienmarkt kämen nun von ihren horrenden Niveaus zumindest etwas herunter.

WALL STREET

Vor dem Wochenende zeigte sich der US-Aktienmarkt deutlich erholt.

Der US-Leitindex Dow Jones zeigte sich ausgesprochen freundlich und legte bis zum Handelsende um 1,90 Prozent auf 25.605,54 Punkte zu. Bergauf ging es auch mit dem NASDAQ Composite. Er schloss um 1,01 Prozent höher bei 9.588,81 Zählern.

Nach dem höchsten Absturz seit März am Vortag hat sich die Wall Street am Freitag leicht erholt. Allerdings schlossen die Indizes deutlich unter den Tageshochs. Denn fundamental hatte sich nichts geändert. Die Konjunkturaussichten blieben trüb und der Absturz des Vortages habe die zu hoch geflogenen Börsenhoffnung wieder ein Stück weit an die Realität angepasst. Die Warnungen der US-Notenbank vor einer nur trägen Konjunkturerholung seien ein Weckruf gewesen, hieß es im Handel. Die Chefökonomin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Gita Gopinath, blies indes ins gleiche Horn wie US-Notenbankgouverneur Jerome Powell zuvor. Auch sie sah die Erholung der globalen Konjunktur langsamer als zunächst prognostiziert vonstattengehen.

Doch auch die Optimisten meldeten sich schon wieder zu Wort. Sie verwiesen auf die Unterstützung der Zentralbanken. Die gewaltige Liquiditätsflut der Zentralbanken, aber auch der Regierungen werde früher oder später wenigstens zum Teil den Weg an die Börse finden, hieß es. Gestützt wurde diese Sicht von besser als vorausgesagt gestimmten US-Verbrauchern. Das an der Universität Michigan berechnete Verbrauchervertrauen stieg deutlicher als erwartet.

ASIEN

Am Montag geht es an den Märkten in Fernost abwwärts.

In Tokio verliert der Nikkei derzeit 1,43 Prozent auf 21.986,34 Einheiten. (7.02 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil marginale 0,01 Prozent nach auf 2.919,48 Zähler. In Hongkong büßt der Hang Seng daneben 0,62 Prozent auf 24.150,85 Punkte ein.

Nachdem es in einigen Regionen der Welt zuletzt zu neuen vermehrten Ausbrüchen von Coronavirus-Infektionen gekommen ist, präsentieren sich die Börsen in Asien zum Wochenstart überwiegend leichter. Die Sorgen vor einer zweiten großen globalen Infektionswelle und damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft erhalten damit neue Nahrung und lassen die Anleger vorsichtig agieren. Die positiven Vorgaben der Wall Street vom Freitag kommen damit nicht zum Tragen.

Von neuen Konjunkturdaten aus China kommt dazu ein leicht negativer Impuls, denn dort ist die Industrieproduktion im Mai mit 4,4 Prozent im Jahresvergleich nicht ganz so stark gestiegen wie von Experten geschätzt. Zudem sank der Einzelhandelsumsatz. Zu den Konjunkturdaten aus China bemerkt Larry Hu, Analyst bei Macquarie Group, dass das positive Wachstumsmomentum im dritten Quartal nicht anhalten dürfte. China habe als erstes Land in der Corona-Pandemie die Produktion wieder hochgefahren und dürfte über die Exportseite die global erst etwas später eingesetzte Flaute zu spüren bekommen.

