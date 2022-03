Hoffen auf diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg: Börsen in Asien deutlich im Plus

Die größten Börsen in Fernost starten zur Wochenmitte einen Erholungsversuch. Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag abwärts. Der deutsche Leitindex notierte auf rotem Terrain. Anleger in den USA zeigten sich am Dienstag zuversichtlich.

AUSTRIA

An der Wiener Börse wurden am Dienstag Verluste verbucht.

Der ATX verlor bereits im frühen Handel und baute seine Verluste im Verlauf zunächst aus. Am späten Nachmittag konnte er jedoch leichte Gewinne verbuchen, fiel dann aber wieder ins Minus, wo er den Handelstag 0,63 Prozent leichter bei 3.207,43 Punkten beendete.

Für eine schwache Marktstimmung am Dienstag sorgten zunächst einerseits die negative Vorgaben der US-Börsen, dort gaben am Vortag vor allem Technologiewerte klar nach. Andererseits bestätigte sich die Hoffnung auf eine Entspannung im Ukraine-Krieg bisher nicht. Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über einen Waffenstillstand sind bisher nicht vorangekommen.

Wie heutige Konjunkturdaten aus Deutschland zeigten, lässt der Ukraine-Krieg die Konjunkturzuversicht von Börsenexperten mit Blick auf die deutsche Wirtschaft so massiv einbrechen wie noch nie. Das entsprechende Barometer des Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) sackte im März um 93,6 auf minus 39,3 Punkte ab. Das war der stärkste Einbruch seit Beginn der Umfrage 1991. Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang auf plus 10,0 Zähler erwartet.

Unterdessen warf bereits die bevorstehende Zinssitzung der US-Notenbank ihren Schatten voraus. Dabei werden die Notenbanker der Fed wohl erstmals seit 2018 den Leitzinssatz leicht anheben. Damit dürfte die Fed der sehr hohen Inflation in den USA versuchen entgegenzuwirken.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen.

Der DAX war mit einem Abschlag in den Handel eingestiegen und blieb im Handelsverlauf weitgehend im Minus. Zeitweise gab er seine Verluste ab und tendierte leicht im Plus. Zum Handelsschluss verlor er dann aber 0,09 Prozent auf 13.917,27 Punkte.

Bislang bewahrheitete sich die Hoffnung auf Fortschritte in den Verhandlungen zum Ukraine-Krieg nicht. Zudem sorgten laut Börsianern eine schwache Wall Street und die anhaltende Verkaufswelle in China auch hierzulande für wieder wachsende Vorsicht unter den Anlegern. Für die Überwindung der psychologisch wichtigen 14.000-Punkte-Marke sei die Nachrichtenlage nicht gut genug, stellte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen fest. "Ohne weitere Verhandlungsfortschritte könnte die 14.000 eine harte, wenn nicht sogar eine unüberwindbare Hürde werden."

Wenig Erleichterung gab es auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg..

Derweil warf die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed bereits ihre Schatten voraus. Wegen der hohen Inflation wird zur Wochenmitte fest mit der ersten Zinserhöhung in den USA seit Beginn der Corona-Pandemie gerechnet. Abseits von Geo- und Konjunkturpolitik haben es Unternehmensnachrichten aktuell an den Aktienmärkten schwer, dennoch ziehen auch am neuen Handelstag einige Bilanzen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street zeigten sich am Dienstag entspannter.

Der Dow Jones rückte um 1,82 Prozent auf 33.545,92 Indexpunkte vor. Der NASDAQ Composite verbesserte sich deutlich um 2,92 Prozent auf 12.948,62 Zähler.

Kräftig gesunkene Ölpreise verhalfen den US-Börsen am Dienstag zu einer Erholung, auch wenn Pandemieängste, der Ukraine-Krieg und die anstehende Zinsentscheidung der Federal Reserve die Anleger an der Wall Street zeitweise vorsichtig agieren liessen. Allerdings haben die US-Börsen am Montag schon deutlich nachgegeben, so dass einiges an schlechten Nachrichten eingepreist war.

Die rasant steigende Zahl der Corona-Fallzahlen in China, neue Lockdowns in zahlreichen chinesischen Städten und pandemiebedingte Werksschließungen weckten Befürchtungen, dass sich die Lieferkettenprobleme wieder verschärfen könnten. China stand aber auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg im Blick. Moskau hat nach Aussagen von US-Vertretern Peking um militärische Ausrüstung gebeten, um die Sanktionen des Westens zu umgehen. Gespräche dazu zwischen Vertretern der USA und Chinas am Montag in der italienischen Hauptstadt Rom waren nach US-Angaben ergebnislos zu Ende gegangen. Die USA haben allerdings auch China Sanktionen angedroht, sollte es Russland unterstützen. Russland setzt derweil seine Angriffe auf ukrainische Ziele unvermindert fort.

Unter den Konjunkturdaten des Tages enttäuschte der Empire State Manufacturing Index für März mit einem Rückgang auf minus 11,8 von plus 3,1 im Vormonat. Volkswirte hatten den Index bei plus 5,5 gesehen. Die Erzeugerpreise stiegen im Februar etwas weniger stark als erwartet. Ob die Daten allerdings viel Beachtung finden werden, scheint fraglich, zumal am Dienstag die zweitägigen Beratungen der US-Notenbank beginnen, deren Ergebnis am Mittwoch veröffentlicht wird. Beobachter rechnen mehrheitlich mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte.

ASIEN

Deutlich im Plus zeigen sich die Börsen Asien zur Wochenmitte.

In Japan gewinnt der Nikkei gegen 07:00 MEZ 1,61 Prozent auf 25.755,66 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 2,89 Prozent auf 3.152,39 Indexpunkte zu. In Hongkong erholt sich der Hang Seng um satte 7,44 Prozent auf 19.785,09 Einheiten.

Rückenwind kommt aus den USA, wo kräftig fallende Ölpreise in Verbindung mit etwas weniger stark als erwartet gestiegenen Erzeugerpreisen Inflationsängste gelindert hatten. Das dämpfte Befürchtungen über einen sehr aggressiven Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank, der am Mittwoch begonnen werden dürfte mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte.

Zugleich geht der Krieg in der Ukraine aber mit fortgesetzten Angriffen Russlands weiter, wobei am Markt dessen ungeachtet die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung nicht nachlässt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX