Nach Rekorden an US-Börsen: ATX im Minus erwartet -- DAX vor kaum bewegtem Start -- Asiatische Indizes legen zu

Der heimische Markt wird am Donnerstag tiefer erwartet, während der deutsche Leitindex auf einen kaum veränderten Start zusteuert. An den Märkten in Fernost greifen die Anleger am Donnerstag zu. Die Wall Street zeigte sich zur Wochenmitte stärker.

AUSTRIA

An der Börse in Wien dürften die Kurse am Donnerstag weiter nachgeben.

Der ATX sackt in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,63 Prozent auf 3.689 Punkte ab. Am Mittwoch ging er 0,28 Prozent schwächer bei 3.711,92 Punkten in den Feierabend.

Nach Inflationszahlen aus den USA, die auf einen abnehmenden Preisauftrieb hindeuteten, sind Anleger wieder etwas zuversichtlicher, dass die US-Notenbank Fed ihre straffe Geldpolitik in absehbarer Zeit lockern könnte. In den ersten Monaten des laufenden Jahres hatte die Teuerung nach oben überrascht und baldige Zinssenkungen durch das Fed unwahrscheinlich gemacht.

Im Tagesverlauf äußern sich nicht nur zahlreiche Vertreter des Fed. In den USA stehen auch einige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Erwartet werden Zahlen vom Arbeits- und Immobilienmarkt, aus der Industrie und zur Preisentwicklung.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürften es Anleger am Donnerstag zunächst ruhig angehen lassen.

Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise bei 18.872 Punkten un damit nur knapp über seinem Vortagesschluss. Am Mittwoch hatt er 0,82 Prozent auf 18.869,36 Punkte hinzgewonnen und damit einen neuen Rekordschluss erreicht.

Seinem Rekord zur Wochenmitte könnte der DAX am Donnerstag im Handelsverlauf jedoch einen weiteren Höchststand folgen lassen und erstmals über die Marke von 18.900 Punkten steigen. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex bei 18.892,92 Punkten einen Rekord erreicht. Die wichtigsten US-Börsenindizes hatten am Vorabend die US-Inflationszahlen mit neuen Höchstständen gefeiert. Der Preisauftrieb hatte sich im April etwas abgeschwächt. Dies nährte die Hoffnung, dass die zuletzt fragliche Zinswende in den USA doch wieder näher rückt. Notenbankchef Jerome Powell hatte aber erst am Dienstag gegenteilige Signale gesendet.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Mittwoch freundlich.

Der Dow Jones Index gewann 0,89 Prozent und ging bei 39.908,07 Zählern in den Feierabend, nachdem im laufenden Handel bei 39.935,04 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht wurde. Für den NASDAQ Composite ging es zur Wochenmitte 1,40 Prozent auf 16.742,39 Punkte nach oben, zwischenzeitlich war bei 16.749,74 Punkten ebenfalls eine neue Rekordmarke zu sehen gewesen. Auch der NASDAQ 100 erreichte bei 18.607,53 Zählern ein neues Rekordhoch.

Die US-Verbraucherpreise im April fielen nicht ganz so hoch aus wie am Markt prognostiziert. Das nahm den Anlegern etwas die Sorge vor weiter hoch bleibenden Zinsen in den USA. Auch andere Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten wie die Einzelhandelsumsätze und der Empire State Index trugen dazu bei, dass sich diese Furcht etwas abschwächte. Investoren waren jüngst noch etwas verunsichert ob der Zinswende in den USA, weil sich die Teuerung hartnäckig hoch gezeigt hatte.

Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) trafen mit einem Anstieg von 0,3 Prozent auf Monats- und um 3,6 Prozent auf Jahressicht die Erwartungen der Ökonomen. Es ist die geringste Jahresrate seit April 2021. Die Daten machen eine Zinssenkung der US-Notenbank in diesem Jahr wieder etwas wahrscheinlicher. Diese hatte zuletzt angemahnt, erst weitere Fortschritte bei der Inflation sehen zu wollen, bevor es zu einer Zinssenkung kommt. Erst am Vortag hatte Fed-Chairman Jerome Powell Pläne der US-Notenbank bekräftigt, die Zinsen auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten zu halten - und explizit auf die anstehenden Inflationsdaten verwiesen. Zu Jahresbeginn war die Fed noch optimistisch gewesen, dass sie die Zinsen bald senken würde. Doch dann kamen drei enttäuschende Inflationsberichte in Folge.

ASIEN

An den asiatischen Börsen verbuchen die Anleger am Donnerstag Gewinne.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zeigt sich gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,18 Prozent fester bei 38.838 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,57 Prozent auf 3.138 Zähler zu. In Hongkong geht es beim Hang Seng gleichzeitig um 1,88 Prozent auf 19.432 Punkte rauf.

Die Aktienmärkte in Asien folgen am Donnerstag den guten Vorgaben der Wall Street. Hier hatten einen Tick niedriger als erwartet ausgefallene Inflationsdaten für April Zinssenkungshoffnungen einen neuen Schub gegeben und die Indizes auf neue Allzeithochs gehievt. Gestützt wird die Stimmung in China und Hongkong auch von Medienberichten über mögliche Stützungsmassnahmen der chinesischen Regierung für den angeschlagenen Immobiliensektor.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX