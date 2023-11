ATX und DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Freitag mit Aufschlägen. An den Märkten in Fernost geht es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der Wiener Handel gestaltet sich am Freitag freundlich.

Der ATX stieg kurz nach Handelsstart 0,19 Prozent auf 3.268,31 Punkte. Auch weiterhin zeigt er sich fester.

Vorgaben aus den USA und Asien waren gemischt ausgefallen, wobei sich die Kursbewegungen an der Wall Street in Grenzen gehalten hatte. Der Fokus liegt zum Wochenschluss auf Verbraucherpreisdaten für die Eurozone. Darüber hinaus stehen am Nachmittag Immobiliendaten aus den Vereinigten Staaten am Datenkalender, denen Händler Aufmerksamkeit schenken dürften.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es vor dem Wochenende nochmal aufwärts.

Der DAX startete 0,27 Prozent stärker bei 15.828,78 Zählern und gewinnt auch im Anschluss.

Bei dem Börsenbarometer ist nun die runde Marke von 16.000 Punkten nach dem Sprung über die einfache 200-Tage-Durchschnittslinie das nächste Ziel. Diese beschreibt den langfristigen Trend. Auf Wochensicht deutet sich für den DAX ein Plus von gut vier Prozent an. Vor allem mildere Inflationsdaten aus den USA hatten zuletzt für Auftrieb gesorgt. Die rückläufige Teuerung in den USA und auch weiter sinkende Ölpreise haben laut der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) die Zinssorgen am Markt gedämpft.

Letztlich gehen Marktteilnehmer der Helaba zufolge davon aus, dass die US-Notenbank das Zinsplateau erreicht hat und der nächste Schritt eine Senkung sein wird. Dies gelte auch für die Europäischen Zentralbank. Vor diesem Hintergrund scheinen die Renditen ihr vorläufiges Hoch erreicht zu haben. Für Anleger wäre das eine gute Nachricht, denn dadurch würden Aktien im Vergleich zu neu ausgegebenen Anleihen an Attraktivität gewinnen.

WALL STREET

Der jüngsten Erholungsrally an der Wall Street ging am Donnerstag der Schwung aus.

Der Dow Jones Index verabschiedete sich schwächer aus dem Handel und verlor 0,13 Prozent auf 34.945,60 Punkte. Unentschlossen zeigten sich Anleger an der Techbörse: Der NASDAQ Composite ging mit einem Plus von 0,07 Prozent bei 14.113,67 Punkten aus dem Handel.

Auf die Stimmung drückten enttäuschende Quartalsbilanzen von Walmart und Cisco Systems.

Bei den am Donnerstag veröffentlichten US-Konjunkturdaten standen vor allem die wöchentlichen Erstanträge im Fokus. Diese sind stärker als erwartet gestiegen. Die Abschwächung am Arbeitsmarkt stützt die Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank weiter, hiess es laut Dow Jones Newswires. Zudem verzeichneten die US-Importpreise im Oktober zum ersten Mal seit Juni einen Rückgang, und zwar stärker als erwartet, was darauf hindeutet, dass der Inflationsdruck möglicherweise deutlicher nachlässt.

Keinen Impuls setzte dagegen das mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping. Im Wesentlichen verabredeten beide Seiten lediglich die Wiederaufnahme der militärischen Kommunikation.

ASIEN

In Fernost geht es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,48 Prozent auf 33.585,20 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,01 Prozent nach unten auf 3.050,54 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong um 2,14 Prozent auf 17.451,98 Zähler nachgibt (7:30 Uhr MEZ).

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Freitag überwiegend mit Abgaben. Von der Wall Street kamen keine einheitlichen Vorgaben. Am kräftigsten nach unten geht es an der Börse in Hongkong. Belastet wird das Sentiment von Alibaba. Der Technologieriese hatte am Donnerstag nach Handelsschluss in Asien der geplanten Ausgliederung seiner Cloud-Sparte eine Absage erteilt. Stattdessen wolle man sich nun auf die Entwicklung eines nachhaltigen Wachstumsmodells für das Geschäft konzentrieren, hieß es bei Vorlage der Zahlen für das zweite Geschäftsquartal, die gut ausgefallen waren.

Chinesische Immobilienwerte geben nach den Vortagesabgaben erneut nach. Nomura erwarten, dass Chinas Immobilienmarkt nach den verhaltenen Preisdaten für neue Häuser am Donnerstag noch nicht die Talsohle erreicht habe. "Die Märkte scheinen in den letzten zwei Monaten ein wenig zu optimistisch gewesen zu sein, was die Stimulierungsmaßnahmen für den Immobilienmarkt angeht", so die Analysten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX