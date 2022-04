Ukraine-Krieg auch nach dem Osterwochenende im Fokus: ATX zum Handelsstart im Minus -- DAX startet ebenfalls tiefer -- Börsen in Fernost auf Erholungskurs

Der heimische Aktienmarkt startet am Dienstag mit negativen Vorzeichen in den Handel. Auch der DAX zeigt sich zum Start im Minus. In Asien geht es nach dem Osterwochenende in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse startet nach dem langen Wochenende mit einem Minuszeichen in den Handelstag.

Der ATX zeigt sich kurz nach Handelsstart mit -0,12 Prozent bei 3.255,13 Punkten wie erwartet schwächer.

Auch das europäische Umfeld notiert nach den Osterfeiertagen zu Handelsbeginn etwas schwächer. Die Vorgaben der Übersee-Börsen fielen uneinheitlich aus. Der Fokus der Anleger richtet sich erneut auf die Lage in der Ukraine sowie auf die Lockdown-Maßnahmen in China, meinte ein Marktbeobachter. Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt lassen weiter auf sich warten und mit den neuen russischen Vorstößen in der Ostukraine ist wohl kaum mit einer erhöhten Risikobereitschaft zu rechnen, hieß es dazu von den Helaba-Experten.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato noch sehr dünn. Auch datenseitig sollte der Wochenbeginn eher ruhig ausfallen.

Trotz der Rekordinflation im Euroraum zögert die EZB in Zeiten des Ukraine-Kriegs eine Zinswende weiter hinaus. Der EZB-Rat beschloss am Donnerstag, den geldpolitischen Schlüsselsatz von 0,0 Prozent beizubehalten. Zugleich müssen Banken weiterhin Strafzinsen zahlen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank horten. Dieser sogenannte Einlagesatz bleibt bei minus 0,5 Prozent. Der EZB-Rat hält die Tür allerdings für eine Erhöhung offen: Er steht bereit, "alle seine Instrumente" bei Bedarf anzupassen.

DEUTSCHLAND

Auf dem deutschen Aktienmarkt zeigt sich nach dem Osterwochenende wenig Bewegung.

Der DAX notiert zum Handelsstart bei 14.057,43 Punkten mit einem Minus von 0,75 Prozent.

Einen Großteil seiner Kursgewinne vom Gründonnerstag gibt er damit wieder ab. Die runde Marke von 14.000 Punkten bleibt wie schon in der Vorwoche eine wichtige Unterstützung. Experten verwiesen am Morgen auf die internationalen Vorgaben, zumal andere wichtige Börsen am Ostermontag schon wieder geöffnet waren.

Für den Aktienmarkt lieferte die Bestätigung der Leitzinsen durch die EZB keinen Impuls, vielmehr wurden Aktien durch den kleinen Verfall der Optionen auf die Indizes leicht gestützt. Obwohl die Risiken für Inflation und Wachstum höher eingestuft werden, bewegte sich die EZB keinen Zentimeter in Richtung einer früheren Anhebung der Leitzinsen vorwärts, was aber kaum Auswirkungen auf den Aktienmarkt hatte.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Donnerstag tiefer.

Der Dow Jones notierte zum Ertönen der Startglocke etwas fester und hielt sich auch anschließend in der Gewinnzone. Im späten Handel drehte er dann aber ins Minus, wo er die Sitzung auch 0,33 Prozent schwächer bei 34.451,23 Punkten beendete. Der Techwerteindex NASDAQ Composite fiel tief ins Minus, nachdem er zum Start knapp über seinem Vortagesschluss gelegen ist. zuletzt notierte er gar 2,14 Prozent tiefer bei 13.351,08 Zählern.

Am Donnerstag stützten den US-Leitindex Kursgewinne der US-Banken. Vorbörslich legten Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo und Citigroup ihre Quartalsbilanzen vor. Anleger richteten ihre Blicke auf Unternehmensseite außerdem auf eine Übernahmeofferte für Twitter durch Tesla-Chef Elon Musk.

Auf Konjunkturseite hatte sich die Stimmung der US-Verbraucher im April verbessert. Daneben war der US-Einzelhandelsumsatz im März moderater als erwartet gestiegen, während die US-Importpreise im März stärker zugelegt hatten als erwartet.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien wiesen am Donnerstag grüne Vorzeichen aus.

Der japanische Leitindex Nikkei zeigt sich zeitweise mit Gewinnen von 0,68 Prozent bei 26.985,09 Punkten (08:30 MEZ). Der schwache Yen fördert die Kauflaune.

In China geht es nach unten: Auf dem chinesische Festland notiert der Shanghai Composite stellenweise mit 0,54 Prozent auf 3.178,12 Zählern im Minus. Der Hang Seng fällt derweil zeitweise um 2,38 Prozent auf 21.005,21 Stellen.

Nach den Vortagesverlusten erholt sich die Mehrzahl der asiatischen Börsen am Dienstag. Allerdings fällt diese nicht sehr kraftvoll aus. Im Blick steht die chinesische Volkswirtschaft, nachdem diese zuletzt im März deutliche Bremsspuren verzeichnet hat. Die strengen Lockdowns im Zuge der chinesischen Null-COVID-Politik hatten Wachstum, Industrieproduktion und Konsum spürbar gedrückt, so dass Zweifel an den Wachstumszielen der chinesischen Regierung für das laufende Jahr aufkamen. Die chinesische Zentralbank (PBoC) und die Devisenregulierungsbehörde haben den heimischen Unternehmen indes Unterstützung durch die Finanzinstitute zugesichert. Die PBoC teilte mit, dass sie genügend Liquidität bereitstellen und die Banken anweisen werde, mehr Kredite zu vergeben. Erst am Freitag hatte die PBoC den Mindestreservesatz für die Banken gesenkt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX