ATX höher -- DAX mit festem Start -- Asiatische Börsen uneinheitlich

Am heimischen Aktienmarkt werden am Mittwoch Gewinne beobachtet. Der deutsche Leitindex notiert ebenfalls fester. An den Börsen in Fernost werden zur Wochenmitte unterschiedliche Entwicklungen beobachtet. Die Erholungsrally an der Wall Street setzte sich im Dienstagshandel schwungvoll fort.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch im Plus.

Der ATX klettert kurz nach Handelsstart um 0,37 Prozent auf 2.806,87 Punkte.

Auch an den europäischen Leitbörsen wird eine Fortsetzung der jüngsten Erholungsbewegung erwartet. "An den Finanzmärkten ist es zu einer Beruhigung gekommen. Die Bereitschaft der Marktteilnehmer, ins Risiko zu gehen, scheint erhöht zu sein. Dies lässt sich an steigenden Aktienkursen ablesen", schreiben die Helaba-Analysten.

Auf Unternehmensebene rückten in Wien mit präsentierten Geschäftszahlen die BAWAG und Telekom Austria ins Blickfeld der Akteure.

Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch erneut in der Gewinnzone.

Der DAX zeigt sich zum Ertönen der Startglocke 0,41 Prozent fester bei 12.817,63 Punkten.

"Die Aktienmärkte durchlaufen einen stürmischen Börsenherbst", heißt es bei der LBBW. Zuletzt habe der Markt aber die hohe Verunsicherung durch die US-Inflationsdaten zur Monatsmitte abgeschüttelt. Diese "robuste Verfassung" spreche für "einen versöhnlichen Jahresausklang".

Damit zeichnet sich ein weiterer Versuch ab, die 50-Tage-Linie bei aktuell 12.852 Punkten zu überwinden. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. Tags zuvor war der DAX mit der US-Eröffnung bereits bis auf 12.931 Punkte geklettert, bevor er im Einklang mit der Wall Street nach unten abdrehte. Zuvor hatte sich der DAX seit dem Tief am Donnerstag bei 12.000 Punkten in vier Tagen immerhin um fast acht Prozent erholt.

WALL STREET

Der Dow Jones schloss 1,13 Prozent stärker bei 30.527,49 Punkten. Auch der NASDAQ Composite konnte Gewinne einfahren und schloss mit einem Plus von 0,90 Prozent bei 10.772,40 Zählern.

Nach der Erholungsrally vom Vortag übertrafen weitere US-Konzerne die Erwartungen der Analysten und liessen Konjunktursorgen in den Hintergrund treten. Experten zweifeln derweil daran, wie lange der Auftrieb anhalten wird.

Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda stellte die Nachhaltigkeit der derzeitigen Kursgewinne aber noch infrage. "Das Gefühl einer Bärenmarktrally ist immer noch stark vorhanden", schrieb der Experte. Er sei nicht davon überzeugt, dass dahinter viel Substanz stecke, "denn das wirtschaftliche Umfeld sieht tückisch aus, und wir wissen nicht einmal, ob wir den Höhepunkt der Inflation und der eingepreisten Zinserwartungen schon erreicht haben".

Als positiver Unternehmensbericht, der die gute Marktstimmung trägt, wurden vor allem die Zahlen von Goldman Sachs genannt.

ASIEN

Während in Japan die Käufer dominieren, kommt es an den chinesische Börsen zu Gewinnmitnahmen.

In Tokio gewinnt der Nikkei 0,60 Prozent auf 27.320,19 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen um 0,51 Prozent auf 3.065,18 Punkte. Der Hang Seng fällt um 1,18 Prozent auf 16.715,83 Indexpunkte zurück (7:01 Uhr MESZ).

Der Parteikongress der Kommunistischen Partei (KP) in China wird von Händlern eher als enttäuschend charakterisiert. Trotz Ankündigungen zur Wirtschaftsförderung sei wenig Konkretes verlautbart worden, heißt es. China werde in diesem Jahr erstmals seit langem langsamer wachsen als die übrigen Volkswirtschaften in Asien, heißt es. Besonders übel stößt Anlegern das rigorose Festhalten an der Null-COVID-Strategie der Regierung auf, hier lieferte der Parteitag eine Bestätigung der bisherigen Politik.

In den Aktienmärkten der Region rücke die Berichtsperiode nun immer stärker in den Fokus. Händler versuchten, die Gewinnentwicklung der Unternehmen vor dem Hintergrund steigender Zinsen abzuwägen, heißt es weiter. Gut kommen im Handel die nach US-Börsenschluss veröffentlichten Geschäftszahlen von Netflix an.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX