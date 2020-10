ATX wechselt in Gewinnzone -- DAX schwächer -- Asiatische Börsen schließen mehrheitlich im Plus

Am heimischen Aktienmarkt kommt es am Dienstag zu Gewinnen. Der deutsche Leitindex bewegt sich im Minus. An den asiatischen Märkten ging es am Dienstag vor allem aufwärts.

AUSTRIA

Der heimische Markt zeigt sich am Dienstag vorsichtig.

Der Leitindex ATX notierte bereits kurz nach dem Ertönen der Startglocke am Dienstag 0,22 schwächer bei 2.188,40 Punkten. Im weiteren Verlauf blieb er zunächst auf rotem Terrain, bewegt sich mittlerweile aber leicht im Plus.

Marktbeobachter verwiesen auf die weiter steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen in vielen Ländern und die Furcht vor erneuten Lockdowns. Die Übersee-Börsen lieferten zudem überwiegend negative Vorgaben. Unterstützung erhielten die Aktienmärkte zuletzt vor allem von Hoffnungen der Anleger auf ein US-Konjunkturpaket.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Die Telekom Austria gibt am Abend nach Handelsschluss Quartalsergebnisse bekannt. Datenseitig könnten am Vormittag Zahlen zu den deutschen Erzeugerpreisen Beachtung finden. Am Nachmittag stehen in den USA Daten zu den Baubeginnen und -Genehmigungen zur Veröffentlichung an.

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Dienstag in der Verlustzone.

Der DAX ging 0,27 Prozent schwächer bei 12.819,15 Zählern in den Dienstagshandel und präsentiert sich auch anschließend in Rot.

Für Verunsicherung sorgen weiterhin die zunehmenden Corona-Neuinfektionen in vielen Ländern und die Furcht vor erneuten Lockdowns. "Während auf der anderen Seite des Atlantiks die Wahrscheinlichkeiten auf einen Last-Minute-Deal im US-Konjunkturpaket von Minute zu Minute weniger werden, steigt in der alten Welt die Unsicherheit über das grassierende Coronavirus weiter an", sagte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. "COVID-19 zwingt die Investoren, sich in den nächsten Tagen und Wochen für eine Richtung zu entscheiden. Ein zweiter Lockdown in der Bundesrepublik und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Flurschäden wurden bislang noch nicht vollständig antizipiert."

WALL STREET

An der Wall Street kam am ersten Handelstag der Woche keine Kauflaune auf.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung am Montag etwas höher, wechselte im Verlauf jedoch ins Minus. Er beendete den Tag mit einem Abschlag von 1,44 Prozent auf 28.195,42 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite bewegte sich letztlich ebenfalls in der Verlustzone, nachdem er fester gestartet war. Zum Börsenschluss verblieb ein Verlust von 1,65 Prozent bei 11.478,88 Stellen an der Kurstafel.

An der Wall Street diskutierten die Anleger vor allem jüngste Aussagen der US-Politikerin Nancy Pelosi. Mit einer bis Dienstag gesetzten Deadline habe die Sprecherin des Repräsentantenhauses Hoffnung geweckt, dass es in den festgefahrenen Gesprächen über neue Hilfsmaßnahmen vor den US-Wahlen doch noch Bewegung geben könne. Auf dem US-Sender ABC News erhöhte die Demokratin mit frischen Aussagen den Druck auf die republikanische Regierung um Präsident Donald Trump. Diese hatte jüngst ein Paket in Höhe von rund 1,8 Billionen Dollar vorgeschlagen, die Demokraten fordern jedoch mehr.

Laut Marktanalyst Timo Emden von Emden Research wollten sich die Anleger derzeit aber weiter nicht zu größeren Engagements hinreißen lassen. "Es sind die geschürten Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie, der strapazierte Geduldsfaden im Ringen um ein US-Hilfspaket und die immer näher heranrückende US-Präsidentschaftswahl, welche Anleger hat vorsichtiger werden lassen", so der Experte.

ASIEN

Asiens Börsen wiesen am Dienstag vorrangig Gewinne aus.

Der japanische Leitindex Nikkei notierte letztlich 0,44 Prozent schwächer bei 23.567,04 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite aber 0,47 Prozent auf 3.328,10 Stellen. In Hongkong konnte der Hang Seng um 0,11 Prozent auf 24.569,54 Punkte zulegen.

Die Vorgaben der Wall Street waren negativ. In den USA gerieten die Kurse am Vortag unter Druck, nachdem unter den dortigen Anlegern Zweifel an der baldigen Einigung auf weitere staatliche Unterstützungsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise aufgekommen waren. In waren sind die Kursverluste jedoch deutlich geringer als an den US-Börsen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX