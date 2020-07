ATX und DAX schließen stärker -- Dow Jones legt zu, NASDAQ Composite nach Rekordhoch knapp im Minus -- Börsen in Fernost schlussendlich in Grün

Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex legten am Dienstag zu. Die Börsen in Fernost wiesen Gewinne aus.

AUSTRIA

Die Börse in Wien wies am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

Der ATX hat deutlich fester eröffnet und ging auch mit Gewinnen von 1,16 Prozent bei 2.338,46 Punkten in den Feierabend.

Unterstützend wirkte die Einigung am EU-Gipfel in den frühen Morgenstunden. Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten sich auf ein 1,8 Billionen schweres Finanzpaket aus dem Aufbaufonds "Next Generation EU" und das Budget von 2021 bis 2027 geeinigt. Das Paket umfasst 1.074 Milliarden Euro für den nächsten siebenjährigen Haushaltsrahmen bis 2027 sowie 750 Milliarden Euro für ein Konjunktur- und Investitionsprogramm. Dieses wiederum besteht aus 390 Mrd. Euro an Zuschüssen und 360 Mrd. Euro an Krediten. Über das Verhältnis von Volumen und Krediten war lange gestritten worden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag in Grün.

Der DAX startete stärker und stand auch im weiteren Handelsverlauf deutlich im Plus. Den Dienstagshandel beendete er schließlich mit einem Plus von 0,96 Prozent bei 13.171,83 Indexzählern.

Der DAX hat seinen Corona-Einbruch dank des Konjunkturoptimismus der Anleger inzwischen fast vollständig überwunden. Am Dienstag übersprang der deutsche Leitindex erstmals seit Februar wieder die Marke von 13.300 Punkten. Unterstützung kam durch die Einigung der EU auf das grösste Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte.

Nach mehr als viertägigen Verhandlungen nahmen die 27 EU-Mitgliedstaaten den Kompromiss im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise am frühen Dienstagmorgen an. Das Paket über 1,8 Billionen Euro umfasst mehr als eine Billion Euro für den nächsten siebenjährigen Haushaltsrahmen und 750 Milliarden Euro für ein Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Folgen der Pandemiekrise.

Einen weiteren Grund für gute Laune haben Anleger, da die Technologiewerte an der US-Börse NASDAQ rechtzeitig vor den Quartalsberichten der Schwergewichte wieder im Rallymodus sind.

WALL STREET

Die US-Börsen sind sich am Dienstag uneins.

Der Dow Jones notierte zu Beginn des Dienstagshandels mit Zuschlägen von 0,57 Prozent bei 26.833,14 Zählern und kann auch weiterhin Gewinne verbuchen. Auch der NASDAQ Composite begann den Handelstag 0,65 Prozent fester bei 10.837,88 Zählern. Er markierte zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch, tendiert mittlerweile aber etwas unterhalb seines Vortagesschluss.

Zur guten Stimmung trägt bei, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Montag zwar abermals über 60.000 lag, der Anstieg aber der geringste seit einer Woche war. Das wird als Zeichen gewertet, dass die jüngst wieder verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in den USA Wirkung zeigen. Daneben stützt die Hoffnung, dass bald ein Impfstoff gegen Covid-19 zur Verfügung stehen wird. Zuletzt hatten verschiedene Unternehmen Erfolge bei der Entwicklung eines Impfstoffes gemeldet.

Beobachter verweisen überdies auf die Einigung in der EU auf einen Wiederaufbaufonds und auf die laufenden Verhandlungen in den USA über weitere Hilfsmaßnahmen als Stützungsfaktoren hin. Im US-Kongress geht es vor allem um die zu Beginn der Coronakrise beschlossenen Zuschüsse zur Arbeitslosenhilfe, die demnächst auslaufen.

An Konjunkturdaten wurde nur der Chicago Fed National Activity Index veröffentlicht. Er erholte sich im Juni auf einen Stand von 4,11 nach 3,50 im Vormonat.

Zudem legten einige US-Unternehmen ihre Quartalsbilanzen vor. IBM wusste mit seinem Zahlenwerk die Anleger zu überzeugen. Zwar musste IBM in der Corona-Krise deutliche Abstriche machen, schlägt sich aber dank eines florierenden Cloud-Geschäfts bislang deutlich besser als erwartet. Die Prognosen der Wall-Street-Analysten übertraf das Computer-Urgestein deutlich.

Coca-Cola bekam die Auswirkungen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal deutlich zu spüren. Umsatz und Ergebnis lagen aber in etwa im Rahmen der Erwartungen am Markt. Seit April habe sich die Situation zudem wieder verbessert, hieß es von dem Getränkehersteller.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigten sich am Dienstag von ihrer freundlichen Seite.

In Tokio schloss der Nikkei mit einem Zuwachs um 0,73 Prozent auf 22.884,22 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis handelsende um 0,20 Prozent auf 3.320,90 Zähler. In Hongkong legte der Hang Seng um 2,31 Prozent auf 25.635,66 Einheiten zu.

Neben den guten US-Vorlagen, wo vor allem die technologielastigen Nasdaq-Indizes kräftige Kursgewinne einfuhren, waren es die Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffes gegen Covid-19 und staatlichen Programme zur Stützung der Konjunktur, die für Kaufstimmung sorgten. Zuletzt hatten verschiedene Unternehmen Erfolge bei der Entwicklung eines Impfstoffes gemeldet.

Stützend wirkte die Einigung der EU auf den 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbauplan. Auch aus den USA kamen positive Signale. Der US-Kongress arbeitet an neuen Hilfen unter anderem für die Konsumenten. Ein Ende des Monats auslaufendes Programm, das derzeit 25 Millionen Amerikaner ohne Arbeit mit wöchentlich 600 Dollar unterstützt, soll verlängert werden. Die fiskalischen und geldpolitischen Unterstützungen würden nicht enden, bevor man nicht eine klare Konjunkturerholung sehe, prophezeite ein Händler.

Im chinesischen Kernland hinkte der Markt nach der Vortagesrally hinterher. Der Schanghai-Composite schloss gut behauptet und ist damit den dritten Tag in Folge gestiegen. Analysten glauben, dass die reichlich vorhandene Liquidität den Markt für chinesische A-Aktien auch weiterhin treiben werde. China Fortune Securities verwies auf die lockere Geldpolitik und die steigende Bereitschaft von Privatinvestoren, in den Markt einzusteigen. Händler verwiesen zudem auf den erklärten Wunsch der politischen Instanzen nach steigenden Aktienkursen.

