Asiens Börsen in Rot -- ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt fester

Die asiatischen Börsen starten mit Verlusten in die neue Woche. Am heimischen Aktienmarkt drehte die Stimmung vor dem Wochenende ins Negative. An der deutschen Börse ging es am Freitag aufwärts. Die Wall Street präsentierte sich am Freitag mit roten Vorzeichen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigte sich vor dem Wochenende tiefer.

Der ATX hatte erst zugelegt, dreht im weiteren Verlauf allerdings in die Verlustzone und ging schließlich 0,17 Prozent leichter bei 2.948,87 Zählern aus dem Freitagshandel.

Die Wiener Börse hatte zu Mittag ihren Erholungsversuch abgebrochen und war ins Minus gedreht, denn es belasteten Kursverluste der schwergewichtigen Bankbranche. Damit gab es am Freitag bereits den dritten Verlusttag in Folge.

Konjunkturdaten aus Europa bewegten kaum. Der Überschuss in der Leistungsbilanz der Eurozone ist im Mai gestiegen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich mit freundlicher Tendenz.

Der DAX war bereit fester gestartet, baute im Handelsverlauf jedoch einen Teil dieses Gewinns wieder ab und schloss am Abend nur noch 0,26 Prozent höher bei 12.260,07 Punkten.

Zinsfantasien und ein paar frohe Botschaften von den Unternehmen hatten am Vormittag noch für gute Laune unter den Anlegern gesorgt. "Das bisherige Jahreshoch bei 12.656 Punkten bleibt vorerst das Maß der Dinge", schrieb Marktexperte Martin Utschneider vom Bankhaus Donner und Reuschel. Das Hoch liegt allerdings schon wieder zwei Wochen zurück. Die jüngsten Stabilisierungsversuche führen Beobachter nun unter anderem auf die weltweite Hoffnung auf billiges Geld von den Notenbanken zurück. Am kommenden Donnerstag hoffen die Anleger auf eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank - in der Breite wird dies aber noch nicht erwartet.

Derweil gewann die Bilanzsaison weiterhin an Fahrt: So öffneten beispielsweise bereits Sartorius und Software AG bereits ihre Bücher.

Außerdem stand Bluechip BMW mit einem neuen Vorstandschef im Fokus der Anleger.

WALL STREET

Am Freitag rutschte die Wall Street nach anfänglichen Gewinnen zum Handelsschluss ins Minus.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Minus von 0,25 Prozent auf 27.154,20 Punkte ins Wochenende. Der NASDAQ Composite rutschte deutlich stärker ab und verlor 0,74 Prozent auf 8.146,49 Einheiten.

Der kurze Traum einer großen Zinssenkung fand ein abruptes Ende. Kursierten am Donnerstag noch Spekulationen über einen Schritt nach unten um 50 statt nur 25 Basispunkte, wurden die Teilnehmer am Freitag ernüchtert. Ein Sprecher der Fed von New York wies die Interpretation zurück, sein Chef habe sich in einer Rede für einen solchen "großen" Zinsschritt Ende Juli starkgemacht.

Neue Entwicklungen im Irankonflikt trieben die Ölpreise wieder nach oben. Die iranischen Revolutionsgarden haben einen britischen Tanker in der Straße von Hormus festgesetzt. Der Tanker habe gegen "internationale maritime Regeln" verstoßen, hieß es auf der offiziellen Website der Revolutionsgarden. Am Donnerstag hatten die USA den Abschuss einer iranischen Drohne über der Straße von Hormus gemeldet. Teheran bestritt dies allerdings. Iran habe keine Drohne verloren, sagte Vize-Außenminister Abbas Araghschi. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI gewann im späten Geschäft 1,5 Prozent auf 56,13 Dollar. Brent stieg um 2,0 Prozent auf 63,19 Dollar.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart abwärts.

In Japan verliert der Leitindex Nikkei aktuell (07:10 Uhr) 0,37 Prozent auf 21'386,60 Punkte.

Auch im reich der Mitte dominieren die Bären. So fällt auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite um 0,57 Prozent auf 2'907,44 Zähler. Parallel gibt der Hang Seng 0,77 Prozent ab auf 28'542,59 Zähler.

Zinsspekulationen und die politische Großwetterlage lassen die Anleger am Montag zurückhaltend agieren. Es dominieren negative Vorzeichen, hauptsächlich weil Erwartungen eines "großen" Zinsschritts der US-Notenbank ausgepreist würden, sagen Marktteilnehmer. Daneben belasteten aber auch der Irankonflikt und der noch immer ungelöste US-chinesische Handelsstreit.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa