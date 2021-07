Asiens Börsen im Plus - kein Handel in Japan

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag freundlich. An der Wall Street wurden zur Wochenmitte Zuschläge beobachtet. Der heimische Aktienmarkt entwickelte sich am Mittwoch freundlich. Auch der deutsche Leitindex konnte zulegen.

AUSTRIA

Der Wiener Handel legte am Mittwoch zu.

So eröffnete der ATX bereits mit einem Gewinn und baute diesen in der Folge weiter aus. Am Abend betrugen die Zuschläge noch 1,14 Prozent auf 3.404,28 Punkte.

Die Stimmung am Aktienmarkt bleibt laut Marktteilnehmern zunächst einmal positiv. "Sowohl aus den USA als auch aus Asien kommen überwiegend starke Vorlagen", meint ein Händler. Auch die Berichtssaison verlaufe überwiegend positiv. Für Verunsicherung sorge dagegen die Ausbreitung des Corona-Virus vor allem in Ländern, die ihre Restriktionen frühzeitig gestrichen hätten. Impulse werden nach wie vor von der Berichtssaison erwartet.

Daneben steht die EZB-Sitzung im Blick: "Da sie die Geldpolitik nicht verändern wird, dürften von der Sitzung keine Impulse auf die Märkte ausgehen", so der Marktteilnehmer.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch in Grün.

So startete der DAX mit einem leichten Plus und vergrößerte dieses im weiteren Handelsverlauf. Die Sitzung beendete er mit Gewinnen von 1,36 Prozent auf 15.422,50 Punkte.

"Alle Augen auf die EZB" - so lautet das Tagesmotto der Marktstrategen der Credit Suisse für den Donnerstag. Denn die Sitzung der Europäischen Zentralbank dürfte spannend werden. Es geht vor allem um die Frage, wie sich die Änderungen an der geldpolitischen Strategie vom Monatsanfang auf die konkrete Politik der Notenbank auswirken. Im Rat der Notenbank gibt es laut Medienberichten Streit darüber, wie dies geschehen könnte. "Es wird ein wichtiges Treffen", hatte jüngst auch die EZB-Präsidentin Christine Lagarde gesagt.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte fester.

Der Dow Jones legte zum Start leicht zu und konnte seine Gewinne anschließend ausbauen. Letztendlich betrug das Plus 0,83 Prozent auf 34.798,00 Punkte. Der NASDAQ Composite eröffnete marginal fester und konnte seine Zuschläge im weiteren Handel ebenfalls vermehren. Die Sitzung beendete er dann 0,92 Prozent stärker bei 14.631,95 Zählern.

Die Sorge um die Delta-Variante des Coronavirus befindet sich immer noch im Hinterkopf der Anleger. Der Fokus lag heute aber noch eher auf der gestarteten Berichtsaison. Einige positive Unternehmensergebnisse und die Hoffnungen auf ein gutes und erfolgreiches Quartal hatten die Marktteilnehmer zuletzt optimistischer gestimmt. Die Stimmung an den Aktienmärkten blieb zuletzt auch deswegen gut, weil die Investoren wenig andere Möglichkeiten sehen. Schließlich waren die Renditen der US-Staatsanleihen zuletzt auch immer weiter gefallen, auch wenn sie sich jüngst ein wenig erholen konnten.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag fester.

In Japan ruht derweil der Börsenhandel feiertagsbedingt am Donnerstag und Freitag. Am Mittwoch verbuchte der japanische Leitindex Nikkei ein Plus von 0,58 Prozent bei 27.548,00 Punkten und verharrt auf diesem Stand.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der der Shanghai Composite gegen 7:40 Uhr unserer Zeit 0,30 Prozent auf 3.573 Zähler hinzu. In Hongkong steigt der Hang Seng derweil um 1,74 Prozent auf 27.699 Punkte.

Mit deutlichen Aufschlägen zeigen sich die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag. Sie folgen der Wall Street nach oben, die ihren Erholungskurs am Mittwoch fortsetzte. An den US-Börsen hat sich nach Aussage von Beobachtern die Meinung durchgesetzt, dass trotz wieder steigender Infektionszahlen die Corona-Pandemie die Erholung der Wirtschaft nicht wirklich beeinträchtigen werde.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX