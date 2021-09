ATX vor freundlichem Auftakt -- DAX etwas fester erwartet -- Börsen in Fernost uneins

An der Wiener Börse dürfte es zu einer behaupteten Eröffnung kommen, während auch der deutsche Leitindex leicht im Plus erwartet wird. Zur Wochenmitte tendieren die asiatischen Indizes in verschiedene Richtungen - in Hongkong wird derweil nicht gehandelt.

AUSTRIA

Die Wiener Börse wird zur Wochenmitte freundlich erwartet.

Der ATX steht vorbörslich etwas höher.

Mit einer behaupteten Eröffnung an den Aktienmärkten rechnen Händler am Mittwoch. Einerseits herrscht Erleichterung, dass sich der chinesische Markt nach den Feiertagen relativ stabil zeigt. Eine Tochter des angeschlagenen Immobilienkonzerns Evergrande wird die aktuell fälligen Zinsen auf eine Anleihe bedienen und die chinesische Notenbank versorgt den Markt mit zusätzlicher Liquidität. Andererseits spreche das Umfeld weiter für Volatilität, so Marktteilnehmer. Denn die Evergrande-Krise sei bei weitem noch nicht ausgestanden.

Am Donnerstag ist noch eine weitere Zinszahlung - diesmal in US-Dollar - fällig. Daneben wartet der Markt auf die Ergebnisse der Fed-Sitzung mit einer möglichen Ankündigung des Taperings - und auch die anstehende Bundestagswahl schürt laut Marktteilnehmern die Unsicherheit.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt hält sich vorbörslich leicht im Plus.

Der DAX dürfte mit einem kleinen Aufschlag in den Mittwochshandel starten.

Vor den geldpolitischen Signalen der US-Notenbank zeichnet sich am Mittwoch im DAX wieder Zurückhaltung ab. Tags zuvor hatte der Index seinen schwachen Wochenstart mit einem Rutsch auf 15.019 Punkte großteils wieder wett gemacht.

Nach Einschätzung vieler Experten könnte die Fed am Abend eine geldpolitische Wende einläuten. Bei hoher Inflation und Fortschritten am Arbeitsmarkt rechnen sie damit, dass die zur Konjunkturstütze in der Pandemie initiierten Anleihekäufe bald gemindert werden - das sogenannte Tapering. Derzeit kauft die Fed monatlich Anleihen für 120 Milliarden Dollar. Hinweise auf den genauen Zeitplan des Tapering werden mit Spannung erwartet. Dabei könne im Bericht von Fed-Chef Jerome Powell wieder jedes neue Wort entscheidend sein, sagte ein Börsianer.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Dienstag unentschlossen.

So eröffnete der Dow Jones begann die Sitzung oberhalb der Nulllinie und hielt sich überwiegend im positiven Bereich. Schlussendlich verlor der US-amerikanische Leitindex jedoch 0,15 Prozent auf 33.919,84 Zähler. Auch der NASDAQ Composite bewegte sich auf grünem Terrain. Er startete deutlich im Plus und ging schlussendlich 0,22 Prozent stärker bei 14.746,40 Punkten in den Feierabend.

Getrieben wurden die Verkäufe am Montag von der Krise um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande, der in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist. Chefmarktstratege Marko Kolanovic von JPMorgan sprach von einer "Überreaktion" und von technisch getriebenen Verkäufen in einem Umfeld geringer Liquidität. Kolanovic erwartet auch deshalb eine Erholung, weil die Delta-Variante des Corona-Virus auf dem Rückzug sei. Zudem geht er davon aus, dass die Unternehmen im dritten Quartal die Erwartungen übertreffen dürften.

Derweil heben Analysten an der Wall Street hervor, dass China Evergrande keine zweite Lehman sei. Die Lehman-Pleite war 2008 eine Ursache der Finanzkrise in den USA. "Ein echter 'Lehman-Moment' ist eine Krise ganz anderen Ausmaßes", sagen die Strategen von Barclays: "Dazu müsste es zu einem Streik der Kreditgeber in weiten Teilen des Finanzsystems kommen, zu einem starken Anstieg der Kreditnotlage außerhalb des Immobiliensektors und dazu, dass die Banken nicht gewillt sind, sich auf dem Interbankenmarkt zu begegnen. Und bei all dem müssten wir auch massive politische Fehler seitens der chinesischen Behörden sehen."

Die Sorgen um Evergrande kommen zu einem kritischen Zeitpunkt, da mehrere Experten zu Recht davor gewarnt haben, dass der September für US-Aktien nach einem ruhigen Sommer holprig werden könnte. Zudem beginnt am Dienstag der erste Teil einer zweitägigen Notenbank-Sitzung, die zu einer restriktiveren Zinsprognose führen könnte, und der Kongress ist bisher nicht bereit, die Schuldenobergrenze zu erhöhen, während er um eine Einigung über ein Paket von Infrastrukturausgaben ringt.

Die Anleger richteten ihr Augenmerk nun auf die am Dienstag beginnende Sitzung der US-Notenbank Fed, von deren Ergebnissen am Mittwoch sie sich neue geldpolitische Impulse erhoffen. Christian Scherrmann, Volkswirt bei der Fondsgesellschaft DWS, rechnet dabei nicht mit wesentlichen Veränderungen. Denn die zuletzt eher moderate Erholung des US-Arbeitsmarktes und die Unsicherheit um die Delta-Variante verringerten den Druck, die Geldpolitik voreilig anzupassen.

Frische US-Konjunkturdaten überraschten eher positiv. So stieg das chronische Defizit in der US-Leistungsbilanz im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal weniger stark als von Analysten erwartet. In der Baubranche nahm die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten zudem stärker zu als gedacht, ferner legte die Zahl der Baugenehmigungen unerwartet und zudem deutlich zu.

ASIEN

Zur Wochenmitte bewegen sich die asiatischen Indizes nicht in die gleiche Richtung - Hongkong befindet sich im Feiertag.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt derzeit 0,48 Prozent ab auf 29.695,76 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite mittlerweile um 0,32 Prozent zu auf 3.625,40 Zähler. Der Hang Seng drehte am Dienstag im Verlauf ins Plus und gewann 0,51 Prozent auf 24.221,54 Einheiten. Hier wird heute aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt.

Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Asien zur Wochenmitte. Die dominierenden Themen sind die weiter drohende Zahlungsunfähigkeit des Immobilien-Konzerns China Evergrande und die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank, die allerdings erst am Abend europäischer Zeit bekannt gegeben werden. Im Gegensatz zur Börse in Hongkong, die am Montag mit deutlichen Abschlägen auf die Krise um den chinesischen Immobilienkonzern reagiert hatte, zeigt sich der Schanghai-Composite nach der Feiertagspause nach anfänglichen leichten Abgaben aktuell im Plus. Für etwas Beruhigung sorgt, dass ein Tochterunternehmen von China Evergrande am Donnerstag pünktlich seine Zinszahlungen für eine 2025 fällige Anleihe leisten will. Zudem werden am Donnerstag weitere Zinszahlungen fällig, für die es jedoch eine Verlängerungsfrist von 30 Tagen geben soll, was dem Unternehmen etwas Luft verschaffen könnte. Derweil sorgen die Entscheidungen der Bank of Japan (BoJ) für keine grösseren Bewegungen, denn diese fielen wie vom Markt erwartet aus.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX