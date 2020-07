ATX leichter, DAX freundlich -- Asiatische Indizes uneinheitlich

Der heimische gibt am Donnerstag nach, wogegen der deutsche Leitindex zulegen kann. Die Börsen in Fernost schlagen am Donnerstag unterschiedliche Richtungen ein. Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch auf grünem Terrain.

AUSTRIA

Die Anleger an der Börse in Wien halten sich am Donnerstag zurück.

Der ATX hat kaum verändert eröffnet und fällt im weiteren Handelsverlauf in die Verlustzone.

Die wieder aufflammenden Spannungen zwischen den USA und China stehen im Mittelpunkt. Washington hatte am Tag zuvor die Schließung des chinesischen Konsulats in der texanischen Stadt Houston angeordnet, "um geistiges amerikanisches Eigentum und private amerikanische Informationen zu schützen", sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums. Peking begegnete der Konsulat-Schließung mit Empörung und forderte die USA auf, die Entscheidung zurückzunehmen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag mit grünen Vorzeichen gestartet.

Zum Handelsauftakt steht der DAX 0,60 Prozent im Plus bei 13.183,50 Punkten.

Eine Reihe sehr erfreulicher Quartalsberichte von US-Konzernen - darunter wie Microsoft und Tesla - sowie von heimischen Unternehmen sorgte für positive Stimmung. Allerdings ist angesichts der US-chinesischen Spannungen nach der von US-Präsident Trump verfügten Schließung eines chinesischen Konsulats auch die Unsicherheit zurückgekehrt. Sie gesellt sich zum Streit zwischen Republikanern und Demokraten über das nächste Konjunkturpaket und den Sorgen über die hohe Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich im Mittwochshandel mit Aufschlägen.

Der Dow Jones suchte über weite Strecken des Handels nach seiner Richtung, ging am Ende aber 0,66 Prozent fester bei 27.005,66 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite musste einen Teil seiner Gewinne unterdessen wieder abgeben, am Ende stand ein Plus von 0,24 Prozent auf 10.706,13 Indexpunkte.

Die USA ordneten die Schließung des chinesischen Konsulats in der texanischen Stadt Houston an. Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin sprach am Mittwoch vor der Presse in Peking von einem "ungeheuerlichen und ungerechtfertigten Schritt".

Die weitere Eskalation der US-chinesischen Beziehungen dämpfe die globalen Aussichten für Technologie und Handel, kommentierte Analyst Edward Moya vom Währungshändler Oanda die Situation. Vor den Quartalszahlen von Microsoft und Tesla nach Börsenschluss an diesem Mittwoch seien die Anleger nun noch etwas nervöser als zuvor.

Neben den diplomatischen Verstimmungen schlugen die grassierenden Coronavirus-Infektionen in den USA auf das Gemüt der Börsianer. US-Präsident Donald Trump stimmte die Amerikaner nun auf eine Verschlimmerung der Pandemie ein. Es wird mit einem weiteren Paket zur Stützung der Konjunktur gerechnet, Anleger warten auf entsprechende Signale.

ASIEN

Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio wird feiertagsbedingt (Tag des Meeres) nicht gehandelt. Zuletzt gab der Nikkei bis zum Handelsschluss am Mittwoch um 0,58 Prozent auf 22.751,61 Zähler nach.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite 0,24 Prozent niedriger bei 3.325,11 Punkten. In Hongkong stieg der Hang Seng hingegen um 0,82 Prozent auf 25.263,00 Einheiten.

In der gesamten asiatischen Region, vor allem aber in China, belastete die Zuspitzung des US-chinesischen Dauerkonflikts, nachdem US-Behörden die chinesische Regierung angewiesen hatten, ihr Konsulat im texanischen Houston zu schließen. Der chinesische Außenamtssprecher Wang Wenbin sprach von einer einseitigen "politischen Provokation", US-Präsident Donald Trump drohte mit weiteren Konsulatsschließungen. Mehrere ranghohe Politiker brachten das Konsulat in Verbindung mit chinesischen Spionage-Aktivitäten.

Bremsend wirkte laut Marktteilnehmern auch das Gerangel in den USA um weitere Corona-Hilfen an Arbeitslose. Eine Einigung auf Verlängerung der zum Monatsende auslaufenden Regelung war nicht in Sicht.

Positiv für die Stimmung in Hongkong wurden die Börsenpläne der Alibaba-Tochter Ant in Asien gesehen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX