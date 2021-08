Asiens Börsen legen zu

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag fester.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt verließ den Freitagshandel kaum verändert.

Der ATX bewegte sich kurz nach Beginn des Freitagshandels in der Gewinnzone, verbrachte den Großteil des Tages jedoch im Minus. Zum Handelsschluss konnte er dann wieder an die Nulllinie aufschließen, wo er den Handel minimal tiefer (-0,06 Prozent) verließ bei 3.555,65 Punkten.

Weiterhin lasteten Sorgen um die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus auf den Aktienmärkten, dazu kommen anhaltenden Lieferkettenprobleme etwa bei Chips und außerdem treibt die Marktteilnehmer die Frage um, wie es mit der US-Geldpolitik weitergeht. "Das FOMC-Protokoll hat deutlich gemacht, dass die Fed wohl schon im September Beschlüsse zum Ausstieg aus den Anleihekäufen fassen wird. Vor diesem Hintergrund wird das Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole ebenfalls mit großer Aufmerksamkeit verfolgt", schrieben die Experten der Helaba.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich am Freitag leicht im Plus.

Der DAX begann die Sitzung etwas schwächer und verweilte auch anschließend auf rotem Terrain. In der zweiten Handelhälfte drehte der Wind dann jedoch, sodass es letztlich noch 0,27 Prozent hoch ging auf 15.808,04 Zähler.

Hinweise der US-Notenbank auf eine geldpolitische Straffung womöglich noch in diesem Jahr hatten den DAX am Donnerstag um zeitweise mehr als zwei Prozent auf das tiefste Niveau seit Anfang August gedrückt. Sein vor einer Woche erreichtes Rekordhoch von 16.030 Zählern hat er inzwischen ein Stück weit aus den Augen verloren. "Das Unbehagen am Markt ist zurück", schrieb Timo Emden, Marktanalyst vom Analysehaus Emden Research. Die Hoffnung auf eine anhaltende Flut des "billigen Geldes" der Notenbanken über das Jahr hinaus habe sich womöglich fürs Erste zerschlagen. Zudem machten sich Konjunktursorgen breit angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Die Industrie bekommt weiter Lieferengpässe bei wichtigen Vorprodukten zu spüren.

WALL STREET

Am letzten Handelstag der Woche zeigten sich die US-Anleger wieder zuversichtlicher.

Der Dow Jones ging etwas fester. Im weiteren Verlauf konnte er seine Gewinne ausbauen und beendete den Handelstag dann 0,65 Prozent fester bei 35.120,08 Punkten. Auch der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsstart leicht höher und gewann anschließend weiter hinzu. Am Abend standen dann noch Gewinne von 1,19 Prozent auf 14.714,66 Zähler an der Tafel.

Einige Sorgen blieben bei den US-Anlegern: Die Furcht vor der Delta-Variante des Coronavirus, hinzu kam die voraussichtlich bald endende, sehr lockere Geldpolitik der Fed sowie die Beschränkungen für die chinesische Wirtschaft seitens Peking. Trotz dieser Sorgen kam es zu einem versöhnlichen Wochenausklang, denn eine allgemein sehr positiv ausgefallene Berichtsaison, die für eine wirtschaftliche Erholung spricht, befindet sich noch im Hinterkopf der Anleger. Außerdem sind die Alternativen zu Aktien wenig attraktiv, weswegen Kursrücksetzer zuletzt häufiger als Einstiegsmoment genutzt wurden. Insbesondere einige große, hochgewichtete Technologietitel stabilisierten am Freitag die US-Indizes.

ASIEN

Zum Wochenstart können die Börsen in Asien deutlich zulegen.

Der japanische Leitindex Nikkei in Tokio notiert zuletzt (07:00 MESZ) 1,87 Prozent fester bei 27.508,56 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite 1,00 Prozent auf 3.461,73 Indexpunkte nach oben. Der Hang Seng in Hongkong kann um 1,81 Prozent auf 25.299,71 Punkte zuelgen.

Positive Vorzeichen dominieren zum Start in die neue Woche an den Börsen in Ostasien. Beobachter sprechen von einer Gegenbewegung nach den kräftigen Verlusten der vergangenen Woche. Positive Impulse erhalten die Märkte der Region von der Wall Street, die den Handel am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen beendete. Im Hintergrund schwele aber immer noch die Sorge, dass die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus die Erholung der Wirtschaft abwürgen könnte. Aufschluss darüber dürften Einkaufsmanagerindizes aus zahlreichen europäischen Ländern und den USA geben, die im Laufe des Montags veröffentlicht werden. Ob und wie die US-Notenbank auf die wirtschaftliche Entwicklung reagieren wird, könnte sich am Freitag zeigen, wenn der Chairman der Federal Reserve, Jerome Powell, auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole sprechen wird.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX