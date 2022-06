Asiens Börsen in Grün -- ATX und DAX schlussendlich schwächer

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Freitag von ihrer freundlichen Seite. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel nach.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt weitete am Donnerstag seine Vortagesverluste weiter aus.

Nach einer schwachen Eröffnung rutschte der ATX anschließend noch deutlich tiefer in rotes Terrain. Er schloss mit 2,89 Prozent auf 2.915,44 Zählern in Rot.

Auch mit den Aktienkursen an den europäischen Leitbörsen ging es weiter abwärts. International lasteten die Sorgen von einer merklichen Konjunkturabschwächung auf den Kursen. Am Mittwoch hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Möglichkeit einer Rezession eingeräumt. Eine solche zu vermeiden sei "sehr herausfordernd". Hintergrund war der intensive Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Donnerstag zurück.

So startete der DAX im Minus und pendelte im weiteren Verlauf auf rotem Terrain um die Marke von 13.000 Punkten. Er ging mit einem Minus von 1,76 Prozent auf 12.912,59 Einheiten und damit unter der so wichtigen Marke von 13.000 Indexpunkten aus dem Handel.

Der DAX hatte seine Vortagesverluste ausgeweitet. Die Anleger waren angesichts zunehmender Rezessionssignale nervös. Aussagen des Chefs der US-Notenbank Jerome Powell am Vortag belasteten ebenso wie die zunehmend trüber werdende Unternehmensstimmung im Euroraum.

Der DAX litt unter seinen vielen Industrietiteln, er gilt als zyklisch und konjunkturabhängig. Auch technisch ist der Bereich um 13.000 wichtig: "Gelingt es der Angebotsseite, die Unterstützung zu überrennen, wäre der Weg frei bis zum März-Tief bei 12.432 Zählern", sagte Christian Henke von IG Markets.

"Der Markt preist eine Rezession ein", so ein Händler. Das drückte zwar auf die konjunkturabhängigen Aktien, aber auch auf die Renditen und Zinsen.

Händler verwiesen mit Blick auf die Rezessionsängste auch auf mögliche Shut-Downs in der Industrie, falls sich die Gas-Knappheit weiter verschärft. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte am Vormittag die Alarmstufe im Notfallplan Gas ausgerufen.

Zuvor zeigten die Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland bereits eine weitere Wachstumseintrübung an.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag höher.

Der Dow Jones legte zum Handelsende 0,64 Prozent auf 30.678,15 Punkte zu. Der technologielastige NASDAQ Composite gewann daneben 1,62 Prozent auf 11.232,19 Zähler.

Händlern zufolge hielten die Anleger wieder Ausschau nach Schnäppchen, um sich nach der jüngsten Marktschwäche mit Aktien zu relativ niedrigen Kursen einzudecken. Das Kaufinteresse sei jedoch nach wie vor etwas gedämpft, da die Sorgen über eine mögliche Rezession die Märkte weiterhin belasten.

Frische US-Konjunkturdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die Kurse. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen etwas weniger stark zurück als erwartet. Die Stimmung unter den Einkaufsmanagern der Industrie und im Dienstleistungssektor war im Juni schlechter als prognostiziert.

Am Mittwoch hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Möglichkeit einer Rezession eingeräumt. Eine solche zu vermeiden, sei "sehr herausfordernd".

ASIEN

Nach dem überwiegend von Verlusten geprägten Wochenverlauf kommt es am Freitag an den ostasiatischen Aktienmärkten zu einer Erholung.

In Tokio verzeichnet der japanische Leitindex Nikkei aktuell (06:35 Uhr) einem Gewinn von 1,09 Prozent bei 26.457,57 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,44 Prozent auf 3.334,67 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong legt um 1,45 Prozent auf 21.583,03 Punkte zu.

Die Börsen schließen sich damit der Aufwärtstendenz an der Wall Street an, wo stark sinkende Marktzinsen die Stimmung etwas entspannten. Dahinter standen aber vor allem Rezessionssorgen, weil die Anleger deswegen Zuflucht in den vermeintlich sichereren Anleihen suchten. US-Notenbankchef Powell hatte wiederholt, dass Inflationsbekämpfung durch höhere Zinsen weiter klar im Fokus stehe, dass deswegen eine Rezession aber nicht unvermeidlich sein müsse.

In Japan sind neue Preisdaten im Rahmen der Erwartung ausgefallen und zeigen, dass das Land mit einer Preissteigerungsrate von 2,5 Prozent nach wie vor weit von den dramatischen Teuerungsraten anderswo entfernt ist, weshalb es sich die dortige Notenbank leisten kann, weiter einen ultraexpansiven Kurs zu fahren. Gleichwohl liegt die Preissteigerungsrate damit auch in Japan über dem Ziel der Notenbank von 2,0 Prozent.

Technikaktien bekommen auch Rückenwind von Signalen Pekings, dass die Regulierungen im Techniksektor gelockert werden könnten. Daneben werde die Stimmung erneut gestützt davon, dass die Regierung die Wirtschaft mit stimulierenden Maßnahmen wie Infrastrukturinvestitionen unterstützt.

