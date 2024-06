Wochenauftakt: Asiens Märkte uneins

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende deutlich schwächer.

So hatte der ATX bereits niedriger eröffnet und fiel anschließend noch tiefer in die Verlustzone. Bei 3.591,60 Punkten (minus 1,08 Prozent) schloss der österreichische Leitindex.

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es tendenziell bergab. Überwiegend schwache Vorgaben kamen zuvor aus den USA und Asien.

Zu Wochenschluss kam es zum großen Verfallstag, auch "Hexensabbat" genannt: An diesem Tag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom "großen Verfall" oder auch "vierfachen Verfall" sprechen Börsianer, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen. Zu diesen Terminen können Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Nachrichten spürbar schwanken. Hinter diesen Schwankungen stehen Marktteilnehmer, deren Frist zur Verwirklichung ihrer Derivategeschäfte abläuft. Vor allem größere Fonds- oder Vermögensverwalter versuchen vorher die Kurse auf jene Preise zu treiben, zu denen sie an der Terminbörse engagiert sind.

Zur Mittagszeit um 12.00 Uhr, beim sogenannten Fixing, verfielen zunächst die Index-Optionen und -Futures von EuroStoxx 50 und Stoxx 50 an der Eurex. Um 13.00 Uhr verfielen in der Mittagsauktion die Futures und Optionen auf den DAX und den TecDAX und fünf Minuten später die auf den MDAX. Gegen Handelsschluss dann liefen die Optionen und Futures auf die einzelnen Aktien aus.

Dennoch hielten sich die Schwankungen weltweit eher in Grenzen, die hiesigen Kursverluste sind vorrangig mit den schwächelnden Banken-Aktien zu erklären.

Außerdem richteten sich die Blicke auf Stimmungsindikatoren aus der europäischen Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft hat im Juni überraschend an Schwung verloren.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück.

So startete der DAX quasi unverändert und fiel im weiteren Handelsverlauf auf rotes Terrain. Mit einem Verlust von 0,50 Prozent (Schlusskurs: 18.163,52 Punkte) ging das deutsche Börsenbarometer in das Wochenende.

Nach seinem starken Vortag hat der DAX am Freitag sein Wochenplus reduziert. Gewinnmitnahmen bei US-Technologiewerten sorgten wohl dafür, dass Anleger auch in Deutschland erst einmal vorsichtiger wurden.

Der große Verfall an den Terminbörsen rückte am Freitag in den Fokus. Laut Börsenbrief-Autor Hans Bernecker können diese Tage für "Volatilität und Verzerrungen mit begrenzter Aussagekraft" sorgen.

Thema war auch, dass sich die Stimmung in den Unternehmen des Euroraumes im Juni deutlich verschlechtert hat. Allerdings zeigt der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex mit mehr als 50 Punkten noch Wirtschaftswachstum an.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street hielten sich vor dem Wochenende zurück.

Der Dow Jones Index pendelte überwiegend um die Nulllinie und schloss letztendlich 0,04 Prozent höher bei 39.150,33 Zählern.

Der NASDAQ Composite präsentierte sich ebenfalls relativ lethargisch und gab letztlich um 0,18 Prozent auf 17.689,36 Zähler ab.

Vor dem Wochenende war an den US-Börsen die Luft raus. Auch bei den Chip-Titeln, die zuletzt noch von Rekord zu Rekord geeilt waren, nahmen Anleger erneut Gewinne mit. Gegenwind kam von Konjunkturseite: So offenbarte eine an den Finanzmärkten stark beachtete Umfrage unter Einkäufern in Unternehmen eine optimistischere Stimmung als von Experten erwartet. Dies könnte gegen Zinssenkungen durch die US-Notenbank sprechen, was sich wiederum negativ auf den Aktienmarkt auswirken würde.

ASIEN

Die Börsen in Fernost tendieren am Montag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio notiert der Leitindex Nikkei 225 zeitweise ein Plus von 0,76 Prozent bei 38.891,53 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland bewegt sich der Shanghai Composite zeitweise 0,70 Prozent im Minus bei 2.977,24 Zählern. In Hongkong gibt der Hang Seng zeitweise 1,02 Prozent auf 17.844,89 Einheiten ab.

Die meisten Börsen in Ostasien tendieren am Montag im Handelsverlauf leichter. Eine Ausnahme macht Tokio. Unterstützt wird er vom Yen, der seine Talfahrt fortsetzt angesichts ausbleibender Signale der japanischen Notenbank, den ultraexpansiven Kurs zu verlassen.

