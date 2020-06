ATX volatil -- DAX an Nulllinie -- Tokio schlussendlich in Rot

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt ist am Donnerstag von Volatilität geprägt.

Der ATX hat den Handelstag tiefrot aufgenommen und wechselte anschließend mehrmals das Vorzeichen. Aktuell verliert er leicht.

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag nach einer Stimmungsverbesserung mit klar eingegrenzten Verlusten präsentiert. Der österreichische Leitindex ATX gab zuletzt etwas ab, nachdem er im Frühhandel um fast zwei Prozent eingebüßt hatte. Kurzfristig hatte der ATX bereits ins positive Terrain gewendet. Europaweit hellte sich die Stimmung im Vormittagshandel auf. Marktteilnehmer sprachen von einer Stabilisierung nach dem satten Vortagesverlusten. Zur Wochenmitte hatte der ATX massive 3,6 Prozent an Wert verloren. Weiter steigende Zahlen an Neuinfektionen mit COVID-19 in verschiedenen Ländern und die jüngste erneute Prognosesenkung für die Entwicklung der Weltwirtschaft durch den IWF lassen die Anleger aber anhaltend nervös agieren.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag kaum verändert.

Der DAX startete zwar 0,07 Prozent fester bei 12.102,25 Punkten und wechselte anschließend mal ins Plus, mal ins Minus. Derzeit zeigt er sich wenig bewegt.

Nach dem Vortages-Kursrutsch tut sich der DAX auch am Donnerstag phasenweise schwer. Die Anleger agieren nervös. Zeitweise rutschte der Leitindex unter die 12.000-Punkte-Marke, unter der er zuletzt Anfang vergangener Woche notiert hatte.

"Zollängste und Corona-Ängste an einem Tag sind für die deutschen Börsianer zu viel", brachten es die Autoren des täglichen Bernecker-Börsenbriefs auf den Punkt. Bereits am Mittwoch hatte der Dax wegen der erneut aufgeflammten Corona-Sorgen und der Gefahr weiterer US-Zölle auf Waren aus Europa um fast dreieinhalb Prozent nachgegeben.

Bei den Einzelwerten stehen Bayer und Wirecard im Blick. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern gab am Vorabend einen milliardenschweren Vergleich zu den rechtlichen Problemen in den USA bekannt. Wirecard stellte Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Die Papiere des im Bilanzskandal feststeckenden Zahlungsabwicklers waren zeitweise vom Handel ausgesetzt. Nach Wiederaufnahme sackten sie bis auf 2,50 Euro ab. Seit der abermaligen Verschiebung der Bilanz für 2019 in der Vorwoche und dem Eingeständnis mutmasslicher Luftbuchungen in Milliardenhöhe verloren sie damit fast alles.

WALL STREET

Die Wall Street notierte zur Wochenmitte mit negativem Vorzeichen im Handel.

Der US-Leitindex Dow Jones startete tiefer und tendierte im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Schlussendlich wies er Verluste von 2,72 Prozent bei 25.445,94 Einheiten aus. Der NASDAQ Composite gab ebenfalls nach, bis er zur Schlussglocke einen Abschlag von 2,19 Prozent auf 9.909,17 Einheiten verbuchte.

An der Wall Street blieb alles, wie es ist: Wurde am Vortag dank positiver Wirtschaftsdaten Konjunkturerholung gespielt, überwogen am Mittwoch schon wieder die Sorgen über eine zweite Infektionswelle mit dem Coronavirus. Der Markt blieb gefangen in diesem Muster.

Da der Markt in den vergangenen acht Sitzungen sechsmal im Plus geschlossen hat, sprachen einige Teilnehmer von Gewinnmitnahmen. Als Anlaß dienten Neuinfektionen in den Bundesstaaten Arizona, Texas und Kalifornien auf Rekordniveau im Tagesvergleich. Die Gouverneure aus Texas und Florida wollen nun die Richtlinien zum Schutz der Bevölkerung verschärfen. Auch in Kalifornien drohen Verschärfungen der Regeln und neue Stillstände. Laut Berichten ist der siebentägige Durchschnitt bei Neuinfektionen in den USA um über 30 Prozent gestiegen. "Wenn dies noch schlimmer und endemischer wird, werden in einigen Staaten wieder Abriegelungsmaßnahmen ergriffen werden. Die USA weisen so ziemlich die schlimmste Todesrate aller großen entwickelten Volkswirtschaften auf", warnte Investmentstratege Charles Hepworth von GAM Holding.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien haben am Donnerstag auf breiter Front Abschlägen hinnehmen müssen.

In Tokio schloss der Nikkei am Donnerstag 1,22 Prozent tiefer bei 22.259,79 Punkten.

In China wurd am Donnerstag wegen des Drachenbootfests nicht gehandelt. Zuletzt legte auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite am Mittwoch um 0,30 Prozent auf 2.979,55 Zähler zu. In Hongkong fiel der Hang Seng am Mittwoch um 0,50 Prozent auf 24.781,58 Punkte.

Die Börsen folgten damit den sehr schwachen Vorgaben der Wall Street und Europas, wo es zur Wochenmitte aus Sorge vor neuen Pandemie-Wellen scharf abwärts gegangen war. Auch unter den Anlegern in Asien nimmt die Sorge vor neuen Wellen von Corona-Ausbrüchen deutlich zu. Vor allem der starke Anstieg von Neuinfektionen in einigen US-Bundesstaaten schürt Angst vor neuen Abriegelungsmaßnahmen, auch wenn diese vermutlich nur regional begrenzt sein dürften. In einigen US-Bundesstaaten stiegen die Neuinfektionen zuletzt auf Rekordniveaus, und der US-Bundesstaat New York hat wegen der rapiden Zunahme von Coronavirus-Fällen im Süden der USA eine Quarantäne für Besucher aus dieser Region angeordnet. Auch die Nachbarstaaten New Jersey und Connecticut schließen sich der Maßnahme an.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX