ATX und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex starten mit Gewinnen in die neue Woche. Die Aktienmärkte in Fernost verzeichneten zum Wochenstart Zuschläge. Die US-Börsen zeigten sich vor dem Wochenende freundlich.

AUSTRIA

Am Montag greifen die Anleger in Wien zu.

Der Leitindex ATX wies kurz nach Handelsbeginn grüne Vorzeichen aus und liegt auch anschließend klar in der Gewinnzone.

In einem starken europäischen Umfeld konnte auch der ATX seine Zugewinne aus dem Frühhandel ganz gut halten. Zuvor hatten bereits die Übersee-Börsen positive Vorgaben geliefert. Marktbeobachter verwiesen auf die zunehmende Lockerung der Corona-Beschränkungen in einigen Ländern. Zudem sprachen Börsianer angesichts der anstehenden Notenbank-Entscheidungen und zahlreicher Unternehmensergebnisse von einer wichtigen Woche.

Für Bewegung unter den heimischen Einzelwerten sorgen hingegen einige aktuelle Unternehmensergebnisse wie von BAWAG, UBM und PORR.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Montag deutlich fester.

Der DAX startete 2,08 Prozent höher bei 10.551,07 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf deutlich im Plus.

Nach wochenlangem Stillstand wegen der Corona-Pandemie lockern einige Staaten vorsichtig und schrittweise ihre teils einschneidenden Beschränkungen im Alltags- und Wirtschaftsleben. So können etwa bald mehr Kinder wieder zur Schule oder in die Kita gehen, Bürger öfter Sport im Freien machen und Läden unter strengen Auflagen wieder öffnen. Vor diesem Hintergrund ist laut dem Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners der Optimismus der Anleger zurück.

Auch erfreuliche Geschäftszahlen der Deutschen Bank und von Bayer sowie positive Impulse aus Übersee haben den DAX am Montag angetrieben.

WALL STREET

Die US-Börsen beenden die Handelswoche mit positiven Vorzeichen.

Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial zeigte sich zunächst relativ lethargisch und zog zum Handelsschluss um 1,11 Prozent auf 23.775,27 Punkte an. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite zeigte sich noch freundlicher und legte um 1,65 Prozent auf 8.634,52 Zähler zu.

Selbst der enttäuschende Ausblick des Chipgiganten Intel geriet in den Hintergrund und wurde letztlich ignoriert. Insgesamt sei der Tag nach dieser sehr turbulenten Woche recht ruhig verlaufen, hieß es am Markt. Abgesehen von Nachrichten rund um die Corona-Krise hatten vor allem heftigen Verwerfungen am Ölmarkt die vergangenen Handelstage geprägt.

Aktuelle US-Konjunkturdaten zeichneten erneut ein sehr trübes Bild, was jedoch nicht überraschte. So brachen im März die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im Monatsvergleich so stark ein wie zuletzt im Sommer 2014. Hauptgrund dafür war vor allem der massive Rückgang von Flugzeugbestellungen. Das von der Uni Michigan erhobene Konsumklima im April fiel dagegen zwar in einer zweiten Schätzung etwas besser aus, das Ausmaß der Stimmungseintrübung durch die Viruskrise bleibt aber historisch.

ASIEN

Zum Wochenstart ging es für die asiatischen Indizes aufwärts.

In Japan schloss der Nikkei mit einem Gewinn von 2,71 Prozent bei 19.783,22 Punkte.

Auch in China dominierten die Bullen. Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite bis Handelsschluss um 0,25 Prozent auf 2.815,50 Einheiten. In Hongkong verbuchte der Hang Seng ein Plus von 1,88 Prozent auf 24.280,14 Stellen.

In China hat sich der Rückgang der Industriegewinne im März verlangsamt, und in Japan greift die Notenbank der heimischen Wirtschaft mit weiteren geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen unter die Arme. Daneben stützte die Hoffnung auf eine baldige Lockerung der wegen der Coronavirus-Pandemie verhängten Einschränkungen die Kurse.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX