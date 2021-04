ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt geben am Dienstag nach. An den Märkten in Fernost dominierten am Dienstag die Bären.

AUSTRIA

Der Aktienmarkt in Wien geben am Dienstag ab.

Der ATX hat mit einem Verlust eröffnet und steht auch anschließend im Minus.

Stark verbesserte Exporterwartungen in Deutschland brachten in der ersten Handelsstunde keine Aufwärtsimpulse. Dies könnte unter anderem daran liegen, dass sie etwas hinter den Erwartungen einiger Analysten zurückblieben.

Unter den Einzelwerten stehen die Anteile an Warimpex im Fokus. So hatte der Immobilienkonzern trotz stabiler Büromieteinnahmen voriges Jahr wegen coronabedingten Abwertungen und dem Wegfall von Verkaufserlösen einen Nettoverlust erlitten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag in Rot.

Der DAX startete mit einem kleinen Verlust von 0,09 Prozent bei 15.282,84 Punkten und baut diesen im weiteren Handelsverlauf aus.

Seit Wochen schon bewegt sich der Leitindex in einer Spanne zwischen 15.000 und seinem in der Vorwoche erreichten Höchststand bei knapp über 15.500 Punkten. Die Zurückhaltung vor der Fed-Sitzung an diesem Mittwoch und der bange Blick nach Asien, wo die Infektionszahlen vor allem in Indien in die Höhe schnellten, verhinderten größere Kurssprünge, erklärte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Dass sich der Aktienmarkt vor diesem Hintergrund aber auf hohem Niveau halte, zeuge von der Robustheit der Rally der vergangenen Monate.

In dieser Woche stehen Quartalsberichte einiger Schwergewichte aus dem US-Techsektor auf dem Tableau, an diesem Dienstag beispielsweise Alphabet und Microsoft. Zudem warten die Anleger auf den US-Zinsentscheid am Mittwochabend. "Den europäischen Investoren bleibt zu hoffen, dass die Tech-Rally an der Wall Street auch den Indizes hierzulande wieder etwas Schwung verleihen wird", erläuterte Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axi.

WALL STREET

An der Wall Street war das Bild zum Wochenstart zweigeteilt.

Der Dow Jones gab bis zum Handelsende um 0,18 Prozent auf 33.981,57 Punkte nach. Er war nahezu unverändert bei 34.044,23 Punkten in die Montagssitzung eingestiegen und klebte auch im Verlauf lange weiter an seinem Niveau von Freitag, bevor er sich im Späthandel für den negativen Bereich entschied. Der NASDAQ Composite schloss 0,87 Prozent höher bei 14.138,78 Zählern. Er war 0,25 Prozent stärker bei 14.052,38 Punkten in den Tag gestartet und konnte sich im weiteren Verlauf weiter in die Gewinnzone vorkämpfen.

In den USA läuft die Corona-Impfkampagne zwar weiterhin auf Hochtouren, doch scheint sich die Pandemie-Lage in anderen Teilen der Welt wieder zuzuspitzen, was die Anleger vorsichtig agieren ließ - gerade angesichts der hohen Bewertungen. Die Erwartung der globalen Konjunkturerholung werde auf den Prüfstand gestellt, hieß es weiter. Die US-Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im März haben die Prognosen klar verfehlt und untermauern den skeptischen Blick auf die Aktienbewertungen.

Für etwas Zurückhaltung sorgten auch die zur Wochenmitte anstehenden Beschlüsse und Aussagen der US-Notenbank. Zwar dürfte die Fed keine Änderungen an ihrem geldpolitischen Kurs vornehmen, doch angesichts steigender Konjunktur- und Inflationserwartungen bleiben Anleger skeptisch. Die US-Notenbank könnte früher als geplant zu einer Straffung gezwungen sein, hieß es.

Ob die Schwergewichte im US-Technologiesektor zu überraschen wissen, werden die Quartalsberichte von Alphabet und Microsoft am Dienstag, Apple am Mittwoch und Amazon am Donnerstag zeigen. An diesem Montag nach Börsenschuss öffnet bereits der Elektroautobauer Tesla die Bücher.

ASIEN

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien wiesen am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen aus.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Verlust von 0,46 Prozent bei 28.991,89 Punkten. Die japanische Notenbank hat ihre lockere Geldpolitik bestätigt und die Wachstumserwartungen für Japan für das laufende und das nächste Jahr leicht erhöht.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite um 0,04 Prozent auf 3.422,61 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong gab hingegen 0,04 Prozent auf 28.941,54 Zähler ab.

Allgemein hieß es, in Asien verstärke sich derzeit auch wieder die Furcht vor den mancherorts steigenden Coronavirus-Infektionszahlen, vor allem in Indien. In China beschäftigten sich die Anleger außerdem intensiv mit der laufenden Regulierungsoffensive.

