Nach EZB-Zinsentscheid: Dow Jones fester -- ATX im Plus -- DAX klettert -- Börsen in Fernost schließen uneinheitlich

Anleger in den USA können sich am Donnerstag nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen. Der heimische Aktienmarkt legt im Donnerstagshandel zu. Auch der deutsche Leitindex kann seine Verluste abschütteln. Die asiatischen Börsen schlugen am Donnerstag unterschiedliche Richtungen ein.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag wechselhaft.

So steigt der ATX im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 2.881 Zählern und legte auch anschließend zu. Zeitweise gab er seine Gewinne jedoch wieder ab und notierte knapp auf rotem Terrain, bevor er sich wieder im Plus bewegt.

Das bestimmende Tagesthema an den Börsen war die Leitzinsentscheidung der EZB. Die Notenbank hatte wie von Analysten erwartet ihre Zinsen im Kampf gegen die Inflation um 75 Basispunkte angehoben.

Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der Notenbank leihen können, steigt damit auf 2,0 Prozent, wie die EZB mitteilte. Einige Börsen in Europa konnten ihre Verlaufsverluste nach dem Zinsentscheid etwas eingrenzen, der ATX reagierte nicht merklich.

Nachrichten gab es am Nachmittag auch aus den USA. Die gemeldete erste BIP-Schätzung zeigt für das dritte Quartal ein Wirtschaftswachstum von annualisiert 2,6 Prozent. Analysten hatten ein Plus von 2,4 Prozent erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit grünem Vorzeichen.

Der DAX startete 0,32 Prozent tiefer bei 13.152,99 Zählern und stand auch im weiteren Handelsverlauf zunächst im Minus. Am Nachmittag kämpft er sich in die Gewinnzone vor.

Nach der wie erwartet ausgefallenen Leitzinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat der deutsche Aktienmarkt seine Verluste eingegrenzt. Die EZB stemmt sich mit einer weiteren kräftigen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gegen die Rekordinflation im Euroraum. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der Notenbank leihen können, steigt damit auf 2,0 Prozent. Insofern blieben negative Überraschungen aus, was für etwas Erleichterung am Aktienmarkt sorgte.

Nun aber habe "die EZB die Markterwartungen zinspolitisch nicht enttäuscht und deutlich gemacht, dass sie sich dem Ziel der Preisniveaustabilität verpflichtet fühlt", schrieb Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. Der EZB-Rat gehe davon aus, dass er die Zinsen in den nächsten Sitzungen weiter erhöhen werde, um die Nachfrage zu dämpfen und dem Risiko einer Aufwärtsverschiebung der Inflationserwartungen vorzubeugen. Wie bisher sei der zukünftige Zinspfad von den eingehenden Daten und den Inflationsperspektiven abhängig. Marktseitig scheine Erleichterung vorzuherrschen, da es keinen Beschluss gegeben habe, Anleihen zu verkaufen, um auf diesem Wege die Geldpolitik zu straffen.

WALL STREET

An der Wall Street herrscht am Donnerstag keine einheitliche Tendenz.

Der Dow Jones startete 0,70 Prozent höher bei 32.062,14 Punkten in die Sitzung und baut seine Gewinne dann weiter aus. Der technologielastige NASDAQ Composite nahm den Handel nahezu unverändert (+0,01 Prozent) bei 10.971,95 Zählern auf. Anschießend rutscht er in die Verlustzone ab.

Einen Tag nach beunruhigenden Signalen aus dem Technologiesektor sorgt die Facebook-Mutter Meta mit schwachen Zahlen und einem trüben Ausblick an der Wall Street am Donnerstag für den nächsten Paukenschlag. Damit stehen der Technologieböse NASDAQ erneut Verluste bevor. Allerdings deutet sich im Gegensatz zum sehr schwachen Vortag zunächst noch ein überschaubares Minus an.

Damit ist die mit Terminen von Technologiekonzernen dicht gefüllte Woche bislang nur wenig zufriedenstellend für die Investoren verlaufen. Doch der Reigen der Giganten ist noch längst nicht zu Ende: So werden nach Börsenschluss etwa der Onlineriese Amazon Zahlen präsentieren, ebenso wie der iPhone-Hersteller Apple.

ASIEN

Die asiatischen Börsen fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio verbuchte der Nikkei zuletzt einen Verlust von 0,32 Prozent bei 27.345,24 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite 0,55 Prozent auf 2.982,90 Zähler. In Hongkong stieg der Hang Seng hingegen um 0,72 Prozent auf 15.427,94 Punkte.

Teilnehmer verwiesen auf die leicht negativen Vorgaben von der Wall Street, wo vor allem die Werte aus dem Technologiesektor unter Druck standen.

Am südkoreanischen Finanzmarkt setzte die Aktie von Samsung ein Zeichen und zog deutlich an. Der Elektronikkonzern hatte angesichts der zurückgehenden Nachfrage für Speicherchips im dritten Quartal zwar unter dem Strich deutlich weniger verdient. Allerdings will der Konzern trotz der eingetrübten Rahmenbedingungen die Investitionen ausbauen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX