Vor Fed-Zinsentscheid: ATX etwas leichter -- DAX höher -- Börsen in Fernost beenden Handel mit Gewinnen

Der heimische Markt zeigt sich am Mittwoch mit leicht negativer Tendenz, während der deutsche Leitindex leicht zulegen kann. An den asiatischen Börsen waren zur Wochenmitte Pluszeichen zu sehen. An der Wall Street gab es am Dienstag wenig Bewegung.

AUSTRIA

Der Aktienmarkt in Wien notiert am Mittwoch etwas leichter.

Der ATX stand kurz nach Handelsauftakt nur 0,08 Prozent höher bei 3.265,29 Punkten und notiert aktuell leicht im Minus.

Viele Marktteilnehmer dürften die am Abend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank abwarten, hieß es. Eine Änderung der Geldpolitik gilt als unwahrscheinlich. "Das FOMC-Protokoll vom März und die jüngsten Kommentare von Fed-Offiziellen deuten auf eine breite Unterstützung des aktuellen geldpolitischen Kurses hin", schreiben die Analysten der UniCredit. Von den begleitenden Kommentaren von Fed-Chef Powell bei der anschließenden Pressekonferenz erhoffen Anleger aber Hinweise auf die künftigen Schritte. Die Vorgaben sind dabei durchwachsen, denn der laufenden Konjunkturerholung steht eine weiter angespannte Lage am Arbeitsmarkt gegenüber. Die Analysten der Helaba erwarten daher erste Zinserhöhungen erst 2023, sehen aber Chancen, dass die Anleihenkäufe schon im Dezember zurückgefahren werden.

Für Impulse sorgt die laufende Ergebnisberichtssaison. So hat die Telekom Austria im ersten Quartal deutlich höhere Gewinne erzielt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Analysten der Erste Group schreiben in einer ersten Reaktion von überraschend gut ausgefallenen Zahlen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte stärker.

Der DAX kletterte zur Eröffnung um 0,47 Prozent auf 15.320,40 Zähler und bleibt weiterhin im positiven Bereich. Die Gewinne werden aktuell jedoch etwas kleiner.

Im Fokus steht der US-Leitzinsentscheidung an diesem Mittwoch. Bei Experten gilt es als ausgemacht, dass die Notenbank die Zügel locker lässt und keine Zinsänderung vornimmt.

"Entscheidend wird sein, wie sich Jerome Powell in der Pressekonferenz zur Zukunft des Anleihenkaufprogrammes äußert", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Einige hofften, dass der Fed-Chef bereits konkretere Orientierungspunkte für erste Reduzierungen geben könnte. Altmann rechnet jedoch nicht damit, dass die Fed in ihrer Geldpolitik straffer wird, solange die Arbeitslosenquote deutlich über ihrem Vor-Pandemie-Niveau liegt.

Das Vorpreschen vor der US-Leitzinsentscheidung sei gleichwohl erstaunlich, nachdem in den USA und Asien die Investoren zuletzt eher an der Seitenlinie geblieben seien, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect. Es sei fraglich, ob die relative Stärke des DAX Bestand haben werde.

Die Berichtssaison habe die Anleger derweil bisher nicht enttäuscht, so Altmann weiter. "Da die Aktienmärkte bereits ein goldenes Zeitalter einpreisen, reicht sie aber auch nicht als Impuls für weiter steigende Kurse."

WALL STREET

An der Wall Street zeigen sich die Anleger am Dienstag zurückhaltend.

Der Dow Jones startete 0,14 Prozent niedriger bei 33.932,13 Einheiten und notierte später mit leicht positiven Tendenzen. Mit einem Plus von 0,02 Prozent ging es bei 33.974,93 Zählern in den Feierabend. Für den NASDAQ Composite endete der Dienstagshandel aber auf rotem Terrain, der Techwerteindex gab 0,34 Prozent auf 14.090,22 Zähler ab.

Börsianer sehen die Anleger derzeit in Wartestellung, bevor in diesen Tagen die Berichtssaison der Unternehmen so richtig ins Rollen kommt und die US-Notenbank Fed am Mittwoch über ihren Leitzins entscheidet. Laut Frank Wohlgemuth von der National-Bank berichten in Wochenverlauf fast ein Drittel der 500 im marktbreiten S&P-Index gelisteten Unternehmen, darunter Technologie-Riesen wie Alphabet, Apple oder Microsoft.

ASIEN

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien zeigten sich am Mittwoch fester.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss um 0,21 Prozent höher bei 29.053,97 Punkten. Hier wirkten neue Verbraucherpreisdaten stützend.

Auf dem chinesischen Festland ging der Shanghai Composite bei 3.457,07 Zählern um 0,42 Prozent stärker aus dem Handel. Der Hang Seng zeigte sich zum Handelsschluss ebenfalls höher: Er gewann 0,45 Prozent auf 29.071,34 Punkte hinzu.

Viele Blicke seien auf die Beschlüsse der US-Notenbank später am Tag gerichtet gewesen, hieß es. Mehrheitlich werde zwar erwartet, dass US-Notenbankchef Powell die Botschaft der jüngeren Vergangenheit wiederholen werde, wonach die extrem lockere US-Geldpolitik noch für eine Weile beibehalten wird; gleichwohl waren die Renditen am US-Anleihemarkt am Dienstag wieder merklich gestiegen, nachdem dort zuletzt relative Ruhe geherrscht hatte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX