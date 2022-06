Unsicherheit prägt das Anlegerverhalten: Asiens Börsen ohne klare Richtung

An den größten Börsen in Fernost zeigen sich uneinheitliche Tendenzen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt schloss den ersten Handelstag der Woche freundlich ab.

Der ATX konnte die Anfangsgewinne im Handelsverlauf weiter ausbauen und beendete den Börsentag letztlich 0,88 Prozent höher bei 2.994,14 Zählern.

"Die Nervosität an den Finanzmärkten ist groß, was weiterhin an den zum Teil enormen Kursschwankungen abzulesen ist", erklärten sich die Analysten der Helaba das Auf und Ab der vergangenen Tage. Dies dürfte vorerst nicht zu Ende gehen.

Konjunkturseitig wurden in der Früh Stimmungsdaten von deutschen Exporteuren veröffentlicht. Das Barometer für die Exporterwartungen fiel im Juni um 0,7 auf 3,7 Punkte, wie das Münchner ifo-Institut zu seiner monatlichen Umfrage unter 2.300 Industriebetrieben mitteilte. Zuvor hatte es zwei Anstiege in Folge gegeben. "Logistikprobleme und hohe Unsicherheit drücken den Ausblick der deutschen Exportwirtschaft", sagte der Leiter der ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt ging in der Gewinnzone aus dem Handel.

Der DAX startete bereits fester, musste dann aber etwas von den Gewinnen einbüßen. Schlussendlich ging der deutsche Leitindex dann aber behauptet aus dem Markt, zum Börsenschluss stand ein Gewinn von 0,52 Prozent auf 13.186,07 Punkte an der Anzeigetafel in Frankfurt.

Der Markt preiste ein, dass die US-Notenbank wegen starker Bremswirkungen auf die Wirtschaft früher mit ihren Zinserhöhungen stoppe als zunächst gedacht, schrieb Marktanalyst Jeffrey Hally vom Broker Oanda. Die Wall Street habe sich entsprechend stark erholt, während Anleiherenditen, Ölpreise und auch Preise von Industriemetallen gesunken seien.

Die Experten der Helaba erwarten gleichwohl, dass der DAX in dieser Woche weiter mit der Marke von 13.000 Punkten ringen wird. Kursrisiken seien höher zu gewichten, denn das fundamentale Umfeld sei schwierig. Die drohende Gasknappheit sorge insbesondere in Deutschland für Unsicherheit, sodass Konjunkturängste präsent blieben, auch wenn die Zinserwartungen zuletzt etwas zurückgekommen seien.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag mit wechselhafter Tendenz.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas höher und wechselte anschließend mehrfach das Vorzeichen. Zuletzt bewegte er sich 0,20 Prozent tiefer bei 31.438,40 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite tendierte derweil ebenfalls schwächer, nachdem er zum Start zugelegt hatte. Letztendlich stand noch ein Minus von 0,87 Prozent auf 11.506,16 Zähler an der Kurstafel.

Besser als erwartet ausgefallene Auftragsdaten aus der US-Industrie wiesen darauf hin, dass die wirtschaftlichen Folgen der hohen Inflation und der Zinsanhebungen immer noch milder ausfallen als von einigen Experten erwartet. So waren die Aufträge für langlebige Güter im Mai überraschend deutlich gestiegen. Derweil ging die Commerzbank inzwischen von einer Rezession in den USA aus und erwartet, dass die Fed schon 2023 mit Zinssenkungen beginnen wird. Händler wiesen allerdings darauf hin, dass zunächst weiter die aggressive Bekämpfung der Inflation im Blickpunkt der US-Notenbank stehe.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es nach der Vortageserholung uneinheitlich weiter.

In Tokio legt der Leitindex Nikkei zeitweise 0,37 Prozent auf 26.971,22 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland ist die Richtung unterdessen unklar: Shanghai Composite notiert mit einem Mini-Minus von 0,06 Prozent zeitweise bei 3.377,08 um die Nulllinie. Der Hang Seng verliert in Hongkong daneben deutlicher und rutscht 0,86 Prozent auf 22.039,11 Punkte ab.

Die Vortagesaufschläge werden vielerorts zu Gewinnmitnahmen genutzt. Positive Konjunkturdaten aus den USA haben die Zinsängste dort erneut angefacht, nachdem zum Ende der Vorwoche noch Spekulationen für eine Rally gesorgt hatten, dass die Zinserhöhungen möglicherweise weniger rigoros ausfallen könnten.

Händler sprechen von einer verfahrenen Situation, denn positive Wirtschaftsdaten heizten Inflation und Gegenmaßnahmen der Zentralbanken an und erhöhten so das Risiko einer Rezession. Als Belastungsfaktor wird auch der mehrtägige Anstieg der Ölpreise gesehen. Die Verknappung des Angebots durch den Bann russischen Erdöls durch die G7, aber auch die Förderausfälle in Ecuador und Libyen trieben die Preise, heißt es.

