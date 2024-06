Asiens Märkte geschlossen im Plus

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag geschlossen auf grünem Terrain.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt begab sich am Donnerstag auf Richtungssuche.

Kurz nach Handelsbeginn notierte der ATX kaum bewegt. Nach zwischenzeitlichen Gewinnen fiel er jedoch an die Nulllinie zurück, wo er die Sitzung 0,10 Prozent stärker bei 3.601,18 Punkten beendete.

Die Nachrichtenlage war dünn, die Vorlagen waren derweil nicht eindeutig. In den USA gingen Technologiewerte zumeist auf Erholungskurs, allerdings fiel die Reaktion auf die Micron-Geschäftszahlen in der US-Nachbörse negativ aus. Beim Ausblick konnte das Unternehmen nicht vollständig überzeugen.

In Asien ging es überwiegend abwärts.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas stärker.

Der DAX eröffnete quasi unverändert und stieg dann direkt leicht an. Dabei überschritt er zeitweise auch wieder die 18.200-Punkte-Marke. Letztendlich verabschiedete er sich 0,30 Prozent höher bei 18.210,55 Zählern aus dem Handel.

Die Schaukelbörse der vergangenen Tage setzte sich fort. Erholungen wurden verkauft, dies könnte auch am ersten Urnengang den französischen Parlamentswahlen am Sonntag liegen. Aktuellen Umfragen zufolge ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das rechte Wahlbündnis unter Führung des Rassemblement National von Marine Le Pen als stärkster Block aus der Wahl hervorgeht.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag von ihrer freundlichen Seite, grosse Sprünge blieben aber aus.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,09 Prozent bei 39.164,13 Punkten.

Der NASDAQ Composite gewann daneben 0,30 Prozent auf 17.858,68 Zähler.

Die US-Börsen verzeichneten im Donnerstagshandel damit kleine Gewinne. Neben enttäuschenden Nachrichten aus dem Technologiesektor veranlasste der Präsidentschaftswahlkampf die Anleger zur Zurückhaltung. Am Donnerstag werden die beiden aussichtsreichsten Kandidaten, der amtierende US-Präsident Joe Biden und sein Herausforderer und Vorgänger im Amt, Donald Trump , zur ersten Fernsehdebatte des laufenden Wahlkampfs zusammenkommen. Daneben warten die Investoren auf den PCE-Index zu den persönlichen Konsumausgaben, der aber erst am Freitag veröffentlicht wird. Er gilt als das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank und könnte die Erwartungen des Markts bezüglich etwaiger Zinssenkungen im späteren Jahresverlauf maßgeblich beeinflussen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost bewegen sich am Freitag geschlossen auf grünem Terrain.

In Tokio notiert der Leitindex Nikkei 225 0,38 Prozent höher bei 39.491,52 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite 1,14 Prozent im Plus bei 2.979,31 Zählern. In Hongkong notiert der Hang Seng 0,53 Prozent im Plus bei 17.810,41 Einheiten.

Leichte Unterstützung kommt von der Wall Street. Dort waren die Indizes durchweg leicht gestiegen, am Anleihemarkt waren die Renditen gesunken, nachdem neue Daten zum privaten US-Verbrauch enttäuscht hatten. Im Blick hätten die Märkte nun als potenziellen Impulsgeber den im Tagesverlauf in den USA anstehenden Preisindex der persönlichen Ausgaben für Mai. Er gilt als wichtiges Preismass für die US-Notenbank zur Bestimmung der Zinsentwicklung.

In Tokio führen Marktteilnehmer weiter den neue 37-Jahrestiefs auslotenden Japanischen Yen als Unterstützungsfaktor für den Aktienmarkt an. Er ist zum einen günstig für die Exportunternehmen des Landes, zum anderen für im Ausland erzielte und in Yen transferierte Unternehmensgewinne. Der Dollar kostet knapp über 161 Yen, womit sich der Yen auf seinem Mehrjahrestief nochmals verbilligt hat gegenüber der gleichen Vortageszeit.

