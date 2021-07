ATX fester -- DAX gewinnt leicht hinzu -- Asiens Börsen weit im Plus

Der heimische Markt gewinnt am Donnerstag hinzu. Der deutsche Leitindex verbucht kleine Zuschläge. An den Märkten in Fernost geht es am Donnerstag deutlich aufwärts.

AUSTRIA

Am Donnerstag geht es in Wien aufwärts.

Der ATX zeigt sich kurz nach Handelsbeginn auf grünem Terrain und auch anschließend legt er zu.

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel fester aufgenommen. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es mit den Aktienkursen nach oben. Im Blickfeld steht vor allem die Vielzahl an präsentierten Unternehmenszahlen. Am heimischen Markt legten auf Unternehmensebene in der laufenden Berichtssaison AMAG endgültige Halbjahreszahlen und der Verbund ebenfalls Ergebnisse für die ersten zwei Quartale heuer vor.

DEUTSCHLAND

Der Frankfurter Handel gestaltet sich am Donnerstag latent positiv.

Der DAX eröffnete die Sitzung am Donnerstag 0,25 Prozent fester bei 15.608,82 Punkten, pendelte anschließend jedoch nur noch um die Nulllinie. Mittlerweile geht es wieder leicht aufwärts.

Die 50-Tage-Durchschnittslinie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt, liegt aktuell bei 15.564 Punkten. Per saldo stagniert der DAX bereits seit Juni auf seinem Rekordniveau. Die Fed setzt ihre extrem lockere Geldpolitik trotz hoher Inflation und solidem Wirtschaftswachstum zunächst fort. Zugleich sieht sie die Wirtschaft auf dem Weg in Richtung einer etwas weniger grosszügigen Geldpolitik. Das dürfte ein Hinweis auf perspektivisch geringere Wertpapierkäufe durch die Zentralbank sein.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Mittwoch ohne gemeinsame Tendenz.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung knapp im Plus, fiel im Verlauf jedoch ins Minus zurück. Er beendete den Handel 0,37 Prozent tiefer bei 34.930,40 Punkten. Der NASDAQ Composite hielt sich nach einem festeren Start auf grünem Terrain und schloss 0,70 Prozent stärker bei 14.762,58 Zählern.

Die Fed bestätigte ihre sehr lockere Geldpolitik wie erwartet. Der Leitzins bleibe in der Spanne von null bis 0,25 Prozent, teilte die Notenbank am Mittwoch in Washington nach ihrer Zinssitzung mit. Ökonomen hatten mit der Entscheidung gerechnet. Auch die massiven Anleihenkäufe sollen im bisherigen Tempo fortgesetzt werden. Ziel der Niedrigzinspolitik ist es, die US-Wirtschaft bei der Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie zu unterstützen.

Zudem verarbeiten die Anleger eine Reihe aktueller Geschäftszahlen insbesondere von Tech-Unternehmen.

ASIEN

Die Indizes in Asien kennen am Donnerstag nur eine Richtung: aufwärts.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei aktuell 0,69 Prozent auf 27.772,15 Punkte. Stand: 7.16 Uhr MESZ.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 1,04 Prozent hoch auf 3.396,56 Indexpunkte. Auch in Hongkong kann der Hang Seng 2,74 Prozent auf 26.172,31 Zähler zulegen.

Bei einer insgesamt freundlichen Tendenz an den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag ragen die Börsen in Shanghai und vor allem Hongkong heraus. Der Hang Seng schießt nach oben und setzt damit die am Vortag begonnene Erholung nach den schweren Verlusten zu Wochenbeginn dynamisch fort. In Shanghai geht es für das Marktbarometer nach vier Tagen mit Verlusten in Folge ebenfalls nach oben. Die Marktexperten von IG sprechen von Optimismus der Marktteilnehmer mit Blick auf ein virtuelles Treffen der chinesischen Regulierer und globaler Investmentbanken am Vortag. Dieses deute auf Sorgen Pekings über die Auswirkungen der jüngst verschärften Regularien für chinesische Unternehmen hin.

