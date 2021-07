Nachbörslicher Kursrutsch an der Wall Street belastet ATX-Auftakt -- DAX startet mit Verlusten -- Asiens Börsen geben nach

AUSTRIA

Verluste prägen den Handelsauftakt in Wien.

Der ATX verliert im frühen Verlauf 0,09 Prozent auf 3.518,94 Zähler.

Die Wiener Börse nimmt den Handel am Freitag mit tieferen Notierungen auf. An den US-Börsen gab es am Vorabend noch leichte Gewinne, die für neue Rekorde beim Dow Jones und S&P 500 reichten. Nachbörslich machte sich jedoch nach dem Bericht von Amazon Enttäuschung breit. An den Asien-Märkte gab es heute Morgen Abschläge zu verzeichnen.

Für Bewegung in Wien sollten zu Wochenschluss zahlreiche Unternehmensergebnisse sorgen. So legen heute unter anderem Erste Group, Raiffeisen, Palfinger und Andritz Zahlen vor. Datenseitig richten die Anleger ihren Fokus heute auf Inflationsdaten der Eurozone, vorläufige BIP-Daten aus Deutschland und der Eurozone sowie auf die US-Konsumausgaben

DEUTSCHLAND

Der Frankfurter Handel startet am Freitag mit Verlusten.

Der DAX steigt mit einem Minus von 0,91 Prozent bei 15.493,74 Zählern in den Handel ein.

Per saldo stagniert der DAX bereits seit Juni auf seinem Rekordniveau. An der Wall Street gab es tags zuvor zwar leichte Gewinne, nachbörslich machte sich jedoch nach dem Bericht von Amazon Enttäuschung breit. Schwächere Wachstumssignale für das laufende Quartal sorgten nach dem regulären Handel für einen Kursrutsch.

WALL STREET

Die US-Börsen verzeichneten am Donnerstag Gewinne.

Der Dow Jones startete etwas stärker in die Sitzung und legte anschließend weiter zu. Dabei erklimmt er zeitweise ein neues Hoch bei 35.171,52 Punkten. Aus dem Handel verabschiedete er sich letztlich 0,44 Prozent höher bei 35.084,14 Zählern. Der NASDAQ Composite bewegte sich ebenfalls auf grünem Terrain, nachdem er zum Handelsstart marginale im Plus bei notierte. Sein Schlussstand: 14.778,26 Stellen (+0,11 Prozent).

Dabei stützten sinkende Inflationssorgen. Neue Unternehmenszahlen brachten zudem Licht und Schatten.

Frische Konjunkturdaten schwächten die Sorgen um die US-Inflation und die Frage, wie lange die US-Notenbank ihre ultralockere Politik beibehalten wird, ab. Aktuelle Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt zeigten, dass die Verbraucherausgaben im zweiten Quartal stark waren, auch wenn das Gesamtwachstum hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung ging in der vergangenen Woche zwar zurück, war aber immer noch höher als erwartet. Am Mittwoch hatte der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, gesagt, dass der Zeitpunkt für die Reduzierung der Anleihekäufe näher rücke, aber noch ein weiter Weg zurückzulegen sei.

ASIEN

Mit Verlusten präsentieren sich die größten Börsen in Asien im Freitagshandel.

In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 7 Uhr MESZ 1,66 Prozent auf 27.321,94 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zeitgleich um 0,53 Prozent auf 3.393,60 Zähler tiefer. Tiefrot zeigt sich die Börse in Hongkong: Dort verliert der Hang Seng 2,10 Prozent auf 25.762,02 Indexpunkte.

Zum Wochenausklang stehen die Börsenampeln an den Aktienmärkten in Asien auf Rot. Für Kaufzurückhaltung sorge das am Vortag berichtete und deutlich unter der Erwartung gebliebene Wirtschaftswachstum in den USA, berichten Händler. In Tokio kommt als Belastungsfaktor hinzu, dass in Japan Berichten zufolge über eine Ausweitung der Lockdown-Maßnahmen wegen der Ausbreitung der Corona-Pandemie auf weitere Teile des Landes nachgedacht wird. Bislang gelten diese nur für Tokio und Okinawa. An den chinesischen Börsen dürfte auch eine technische Gegenreaktion nach den sehr starken Gewinnen der beiden Vortage eine Rolle spielen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX