Wall Street leichter erwartet -- ATX legt zu -- DAX im Minus -- Asiens Börsen schließen in Rot

Die US-Märkte werden am Freitag nach enttäuschenden Tech-Quartalszahlen in Rot erwartet. Am heimischen Markt werden am letzten Handelstag im Oktober Gewinne verbucht. Der deutsche Leitindex bewegt sich derweil tief im Minus. An den asiatischen Aktienmärkten zeigten sich Anleger vor dem Wochenende vorsichtig.

AUSTRIA

In Wien werden am Freitag Zuschläge verbucht.

Der Leitindex ATX notierte bereits kurz nach dem Handelsstart am Freitag 1,83 Prozent leichter bei 1.997,00 Stellen und damit unter der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 Punkten. Im weiteren Verlauf konnte er seine Verluste abgeben und notiert nun in der Gewinnzone - und damit wieder über der 2.000er-Marke.

Die Finanzmärkte stehen weiterhin unter dem starken Einfluss der Corona-Sorgen. Vor allem die aktuellen Verschärfung der Restriktionen in zahlreichen Ländern und ihre möglichen wirtschaftlichen Folgen sorgen für Verunsicherung. Die Vorgaben der Asien-Märkte fielen klar negativ aus. Und auch an der zuvor erholten Wall Street seien die Futures nach den Quartalsberichten von Tech-Giganten sofort wieder auf Tauchgang gegangen, sagte ein Börsianer.

Datenseitig sollten heute Vormittag BIP-Zahlen aus Europa sowie die Verbraucherpreise aus dem Euroraum Beachtung finden. Am Nachmittag stehen in den USA Daten zu den Konsumausgaben auf dem Programm. Zudem gibt der Chicago-PMI einen Hinweis auf den in der kommenden Woche anstehenden ISM-Index, hieß es von den Helaba-Experten.

Der deutsche Leitindex verbucht vor dem Wochenende Verluste.

Der DAX ging am Freitag 1,08 Prozent schwächer bei 11.472,61 Stellen in den Handel. Auch anschließend bewegt er sich auf rotem Terrain.

Angesichts der verschärften Corona-Krise mit einem neuen Teil-Lockdown in Deutschland von diesem Montag an erlebte der DAX bislang eine rabenschwarze Woche. Dies ist aus Sicht von technisch orientierten Experten ein viel beachtetes Fibonacci-Retracement-Niveau, auf dem der Dax nun Unterstützung zu finden scheint.

Vor dem Wochenende machten zunächst enttäuschende Quartalsberichte der grossen US-Technologiekonzerne auch den Anlegern am deutschen Aktienmarkt zu schaffen. Dieser Schuss mit den erhofften guten Quartalszahlen nach hinten losgegangen, kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Eigentlich seien ihre Zahlen nicht so schlecht, doch die Erwartungen seien noch höher gewesen.

WALL STREET

Unter dem Strich eher enttäuschende Quartalsberichte von viel beachteten Technologieunternehmen dürften die Wall Street am Freitag ins Minus drücken.

Der Dow Jones weist bereits vorbörsic ein deutliches Minus aus. Der technologielastige NASDAQ Composite wird ebenfalls schwächer erwartet.

Die Autoren des Börsenbriefes AB-Daily von Bernecker äusseren sich zu den Quartalszahlen der Tech-Konzerne skeptisch: "'BigTech' zeigt Herdenimmunität gegenuüber dem Coronavirus, wie die gestern präsentierten Zahlen zum Super-Thursday an der Wall Street eindrucksvoll darlegen. Ausser bei der Google-Mutter Alphabet aber reicht es bei keinem der Grossen für neue Impulse."

Gross ist die Enttäuschung bei Apple: Der verzögerte Marktstart des iPhone 12 brockte dem Unternehmen einen Gewinnrückgang im vergangenen Quartal ein. Das Geschäft von Facebook bekam einen Schub, weil mehr Unternehmen in der Corona-Krise auf digitale Plattformen setzen. Allerdings warnte das Unternehmen vor erheblicher Unsicherheit im kommenden Jahr und verwies unter anderem auf das nicht vorhersehbare Werbegeschäft in Zeiten der Pandemie. Der Trend zum Einkauf im Internet verhilft zwar dem weltgrössten Online-Händler Amazon in der Corona-Krise weiter zu glänzenden Geschäften. Boomende Werbeeinnahmen und ein starkes Cloud-Geschäft sorgten im dritten Quartal trotz Corona-Pandemie bei dem Google-Mutterkonzern Alphabet für einen Gewinnsprung. Der Kurznachrichtendienst Twitter gewann im vergangenen Quartal trotz der grossen Aufmerksamkeit durch den US-Wahlkampf nur eine Million neue Nutzer dazu und enttäuschte damit die Anleger schwer.

ASIEN

An den asiatischen Börsen waren am Freitag Abschläge zu beobachten.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit minus 1,52 Prozent bei 22.977,13 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite letztlich 1,47 Prozent auf 3.224,53 Stellen ab. In Hongkong ging der Hang Seng derweil 1,95 Prozent tiefer bei 24.107,42 Punkten ins Wochenende.

Mit fast durchweg roten Vorzeichen zeigten sich die asiatischen Aktienindizes am Freitag, dem letzten Handelstag im Oktober. Die Erholung an der Wall Street vom Vorabend wurde damit ignoriert, nachdem sich die Börsen in Asien im bisherigen Wochenverlauf etwas stabiler als ihre US-Pendants gezeigt hatten.

Zur eingetrübten Stimmung sorgte, dass die Apple-Aktie nachbörslich am Donnerstag rund 4 Prozent einbüsste, nachdem der iPhone-Hersteller zwar gute Quartalszahlen vorgelegt, aber erneut keinen Ausblick abgegeben hatte. Die Unsicherheit um die weiteren Aussichten drückte auch die US-Aktien-Futures ins Minus. Für Bewegung bei Einzelaktien sorgten ansonsten insbesondere Quartalsberichte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX