Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Am Montag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,86 Prozent höher bei 4 880,88 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,164 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,404 Prozent stärker bei 4 858,68 Punkten in den Handel, nach 4 839,14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 900,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 837,88 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 17.05.2024, bei 5 064,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, den Wert von 4 986,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, den Wert von 4 394,82 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 8,16 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit EssilorLuxottica (+ 2,46 Prozent auf 205,90 EUR), AXA (+ 2,31 Prozent auf 29,96 EUR), SAFRAN (+ 2,25 Prozent auf 200,20 EUR), Deutsche Börse (+ 2,11 Prozent auf 186,10 EUR) und UniCredit (+ 2,11 Prozent auf 33,18 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-3,45 Prozent auf 26,13 EUR), adidas (-2,58 Prozent auf 219,10 EUR), Infineon (-0,96 Prozent auf 36,15 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,45 Prozent auf 708,80 EUR) und Deutsche Telekom (-0,27 Prozent auf 22,57 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Intesa Sanpaolo-Aktie aufweisen. 12 556 034 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 374,931 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,92 Prozent.

