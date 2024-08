Börse Europa in Rot: STOXX 50 tiefrot

Der STOXX 50 stürzt am Montagnachmittag tief ins Minus.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 3,06 Prozent schwächer bei 4 188,67 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 298,63 Zählern und damit 0,518 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 321,02 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4 170,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 298,63 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 05.07.2024, den Wert von 4 520,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Wert von 4 378,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Stand von 3 938,55 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,36 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Reckitt Benckiser (+ 0,41 Prozent auf 41,67 GBP), Diageo (-0,59 Prozent auf 23,66 GBP), GSK (-0,67 Prozent auf 15,52 GBP), Rio Tinto (-1,63 Prozent auf 48,69 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,65 Prozent auf 36,46 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-7,16 Prozent auf 32,36 EUR), Glencore (-5,75 Prozent auf 3,82 GBP), Roche (-4,84 Prozent auf 267,50 CHF), SAP SE (-4,33 Prozent auf 178,10 EUR) und Richemont (-4,23 Prozent auf 122,15 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25 331 397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 515,340 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,91 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

