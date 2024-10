Börse Europa: STOXX 50 im Aufwind

In Europa stehen die Signale am Montagmittag auf Stabilisierung.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,04 Prozent fester bei 4 434,30 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 4 433,14 Punkte an der Kurstafel, nach 4 432,32 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 423,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 446,21 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 356,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 520,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Stand von 3 888,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 8,37 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,69 Prozent auf 26,21 GBP), GSK (+ 1,27 Prozent auf 14,78 GBP), BP (+ 1,25) Prozent auf 4,22 GBP), UBS (+ 0,72 Prozent auf 26,60 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0,68 Prozent auf 26,47 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,29 Prozent auf 473,70 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,04 Prozent auf 48,64 CHF), Airbus SE (ex EADS) (-0,61 Prozent auf 126,08 EUR), BASF (-0,60 Prozent auf 47,95 EUR) und National Grid (-0,44 Prozent auf 9,93 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 9 670 002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 460,707 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,96 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at