NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1096 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Ajay Patel sieht die Investitionspläne des Netzbetreibers in seiner Nachbetrachtung vom Donnerstagabend mit gemischten Gefühlen. Bei anderen Werten gebe es letztlich mehr Potenzial, so sein Fazit./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2024 / 20:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.