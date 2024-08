Börse Frankfurt in Grün: MDAX legt zu

Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,60 Prozent auf 25 458,54 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 246,126 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,256 Prozent auf 25 371,50 Punkte an der Kurstafel, nach 25 306,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 658,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 370,85 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 25 176,06 Punkten. Der MDAX wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, einen Stand von 26 264,39 Punkten auf. Der MDAX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Stand von 28 837,05 Punkten auf.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,14 Prozent nach. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 665,49 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit TeamViewer (+ 10,48 Prozent auf 12,18 EUR), TRATON (+ 2,65 Prozent auf 29,05 EUR), HelloFresh (+ 2,65 Prozent auf 5,81 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,54 Prozent auf 64,70 EUR) und Delivery Hero (+ 2,28 Prozent auf 20,65 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil KION GROUP (-3,01 Prozent auf 38,02 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,48 Prozent auf 141,70 EUR), HENSOLDT (-1,04 Prozent auf 34,30 EUR), FUCHS SE VZ (-1,00 Prozent auf 39,56 EUR) und Gerresheimer (-0,88 Prozent auf 96,15 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 946 358 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 18,037 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,27 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

