Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt am Montagnachmittag

Am Montag bewegt sich der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,94 Prozent höher bei 26 968,60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 240,227 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,046 Prozent auf 26 729,20 Punkte an der Kurstafel, nach 26 716,80 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 729,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 982,84 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Der MDAX wurde vor einem Monat, am 03.05.2024, mit 26 300,82 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, einen Stand von 26 120,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 27 264,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,485 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 641,56 Punkten. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 3,77 Prozent auf 86,70 EUR), Delivery Hero (+ 3,76 Prozent auf 28,96 EUR), United Internet (+ 3,76 Prozent auf 22,64 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,32 Prozent auf 118,30 EUR) und HelloFresh (+ 3,20 Prozent auf 5,67 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil CTS Eventim (-1,95 Prozent auf 77,85 EUR), MorphoSys (-1,75 Prozent auf 67,45 EUR), Aurubis (-1,74 Prozent auf 76,30 EUR), WACKER CHEMIE (-1,47 Prozent auf 100,40 EUR) und Siltronic (-1,07 Prozent auf 73,80 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 336 164 Aktien gehandelt. Mit 18,890 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 16,79 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at