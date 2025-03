NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 90 auf 50 Euro eingestampft und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Es drohe eine lange Phase des Lagerbestandsabbaus und es mangele an Cashflow-Potenzial, schrieb Analyst Constantin Hesse in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Die Bewertung des Waferherstellers sei historisch günstig, es fehle aber zunächst an Kurstreibern./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 12:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2025 / 20:00 / ET



