Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen

Der SDAX bleibt auch am dritten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent höher bei 14 552,73 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 116,714 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,115 Prozent auf 14 555,48 Punkte an der Kurstafel, nach 14 538,77 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 14 551,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 557,31 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 1,01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, mit 15 162,82 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 19.03.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 856,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 582,78 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,29 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 1,97 Prozent auf 269,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,32 Prozent auf 18,38 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,21 Prozent auf 58,70 EUR), Salzgitter (+ 1,16 Prozent auf 19,18 EUR) und CEWE Stiftung (+ 1,10 Prozent auf 110,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil adesso SE (-1,47 Prozent auf 94,00 EUR), Schaeffler (-1,19 Prozent auf 5,39 EUR), PVA TePla (-1,13 Prozent auf 16,63 EUR), SÜSS MicroTec SE (-0,96 Prozent auf 61,80 EUR) und Dürr (-0,74 Prozent auf 21,36 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die ADTRAN-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 419 280 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 15,000 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die TRATON-Aktie weist mit 5,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

