Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert

Der MDAX zeigt sich am dritten Tag der Woche schwächer.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,83 Prozent schwächer bei 25 582,58 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 230,776 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,199 Prozent auf 25 744,03 Punkte an der Kurstafel, nach 25 795,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 386,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 778,80 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 1,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 204,49 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, bei 27 317,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, erreichte der MDAX einen Wert von 22 192,30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 0,420 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 944,86 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 2,05 Prozent auf 27,84 EUR), Nordex (+ 2,05 Prozent auf 10,96 EUR), Befesa (+ 1,92 Prozent auf 29,68 EUR), ENCAVIS (+ 1,84 Prozent auf 13,04 EUR) und United Internet (+ 1,64 Prozent auf 21,10 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-16,94 Prozent auf 32,94 EUR), HUGO BOSS (-2,84 Prozent auf 58,80 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (-1,22 Prozent auf 35,72 EUR), AIXTRON SE (-1,17 Prozent auf 31,37 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,99 Prozent auf 80,36 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX ist die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 714 732 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 15,662 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

