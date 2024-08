Börse Frankfurt in Rot: SDAX verbucht Abschläge

Der SDAX verbucht am Mittag Verluste.

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,64 Prozent auf 13 824,87 Punkte zurück. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 99,535 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1,12 Prozent auf 13 897,67 Punkte an der Kurstafel, nach 14 055,48 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 13 792,65 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 897,67 Zähler.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 2,52 Prozent. Vor einem Monat, am 02.07.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 353,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, lag der SDAX noch bei 14 368,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 568,35 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,027 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell CEWE Stiftung (+ 2,91 Prozent auf 99,00 EUR), Salzgitter (+ 1,21 Prozent auf 15,92 EUR), ADTRAN (+ 1,16 Prozent auf 6,09 EUR), PNE (+ 0,96 Prozent auf 14,74 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,95 Prozent auf 74,40 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil SÜSS MicroTec SE (-8,57 Prozent auf 54,40 EUR), BayWa (-7,98 Prozent auf 13,38 EUR), PVA TePla (-6,73 Prozent auf 13,16 EUR), Hypoport SE (-5,10 Prozent auf 253,20 EUR) und Kontron (-4,40 Prozent auf 18,45 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 584 981 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 7,288 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Die Schaeffler-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Schaeffler-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at