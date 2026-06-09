Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags im Plus

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,96 Prozent höher bei 24 805,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 816,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 533,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, mit 24 402,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 785,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, stand der LUS-DAX bei 24 150,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,975 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 5,41 Prozent auf 79,88 EUR), Infineon (+ 3,48 Prozent auf 80,96 EUR), Deutsche Bank (+ 2,18 Prozent auf 27,91 EUR), Rheinmetall (+ 1,97 Prozent auf 1 223,40 EUR) und Commerzbank (+ 1,87 Prozent auf 37,08 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Scout24 (-1,60 Prozent auf 73,90 EUR), SAP SE (-1,42 Prozent auf 155,86 EUR), BASF (-1,38 Prozent auf 48,18 EUR), Bayer (-1,23 Prozent auf 35,25 EUR) und Brenntag SE (-0,88 Prozent auf 54,36 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 303 397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 204,897 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,00 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at