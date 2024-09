Börse Frankfurt: LUS-DAX stärker

Aktuell halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,14 Prozent stärker bei 18 720,00 Punkten.

Bei 18 689,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 750,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 18 332,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 18 149,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, bei 15 723,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 11,80 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 993,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 2,32 Prozent auf 15,90 EUR), BMW (+ 1,43 Prozent auf 73,96 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,30 Prozent auf 273,20 EUR), Siemens Energy (+ 0,92 Prozent auf 30,63 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 0,60 Prozent auf 40,48 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Sartorius vz (-2,78 Prozent auf 238,20 EUR), QIAGEN (-1,77 Prozent auf 40,85 EUR), Merck (-0,87 Prozent auf 165,20 EUR), Beiersdorf (-0,68 Prozent auf 124,85 EUR) und Henkel vz (-0,60 Prozent auf 79,56 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 242 022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,475 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,15 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

