Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:38 Uhr um 0,88 Prozent fester bei 14 526,16 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 117,293 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,203 Prozent auf 14 428,51 Punkte an der Kurstafel, nach 14 399,34 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 14 552,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 428,51 Punkten lag.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,828 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.05.2024, lag der SDAX bei 15 197,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 858,59 Punkten gehandelt. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 20.06.2023, einen Stand von 13 404,06 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,10 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Zählern.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Hypoport SE (+ 7,17 Prozent auf 304,80 EUR), ATOSS Software (+ 4,26 Prozent auf 232,50 EUR), METRO (St) (+ 3,78) Prozent auf 4,39 EUR), Ceconomy St (+ 3,35 Prozent auf 3,20 EUR) und thyssenkrupp nucera (+ 3,15 Prozent auf 10,00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,15 Prozent auf 17,32 EUR), Mutares (-3,79 Prozent auf 31,70 EUR), STRATEC SE (-1,96 Prozent auf 44,95 EUR), Drägerwerk (-1,53 Prozent auf 48,25 EUR) und GFT SE (-0,95 Prozent auf 25,95 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 490 260 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 15,175 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,63 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,94 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

