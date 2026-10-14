FRIEDRICH VORWERK Aktie
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
|XETRA-Handel im Blick
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14.10.2026 12:27:16
Börse Frankfurt: SDAX mittags mit Kursplus
Am Mittwoch steht der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,45 Prozent im Plus bei 18 328,97 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 90,633 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,359 Prozent auf 18 132,76 Punkte an der Kurstafel, nach 18 067,85 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18 119,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 336,49 Einheiten.
SDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 1,02 Prozent. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 18 182,00 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Stand von 18 179,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der SDAX noch bei 16 998,90 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,61 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 7,36 Prozent auf 2,62 EUR), Grand City Properties (+ 5,17 Prozent auf 6,92 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5,14 Prozent auf 68,55 EUR), OHB SE (+ 4,86 Prozent auf 164,00 EUR) und MBB SE (+ 4,17 Prozent auf 184,80 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil PNE (-17,04 Prozent auf 5,89 EUR), Deutsche Euroshop (-1,42 Prozent auf 15,28 EUR), Südzucker (-1,29 Prozent auf 12,28 EUR), LPKF Laser Electronics (-0,75 Prozent auf 13,20 EUR) und Energiekontor (-0,62 Prozent auf 24,00 EUR).
Die teuersten Unternehmen im SDAX
Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 770 603 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,991 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
SDAX-Fundamentalkennzahlen
Die Mutares-Aktie präsentiert mit 1,55 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Grand City Properties-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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