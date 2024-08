Börse Frankfurt: So performt der SDAX am Dienstagmittag

Am Mittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 12:09 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,45 Prozent auf 13 287,77 Punkte zurück. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 96,357 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,264 Prozent höher bei 13 383,45 Punkten, nach 13 348,21 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 278,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 13 526,33 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wurde der SDAX auf 14 632,77 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2024, betrug der SDAX-Kurs 14 522,58 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 13 626,74 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,86 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Klöckner (+ 2,29 Prozent auf 4,91 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,12 Prozent auf 15,39 EUR), STO SE (+ 1,90 Prozent auf 118,20 EUR), PVA TePla (+ 1,41 Prozent auf 12,96 EUR) und JOST Werke (+ 1,38 Prozent auf 40,45 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil CANCOM SE (-6,63 Prozent auf 28,72 EUR), STRATEC SE (-2,83 Prozent auf 36,10 EUR), BayWa (-2,82 Prozent auf 12,40 EUR), NORMA Group SE (-2,76 Prozent auf 15,48 EUR) und Deutsche Wohnen SE (-2,04 Prozent auf 18,22 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 320 811 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 7,653 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,50 erwartet. Mit 7,92 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

