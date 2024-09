HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für PVA Tepla von 46 auf 10,20 Euro eingestampft und das Votum von "Buy" auf "Sell" gedreht. Der Anlagenbauer für Vakuum-, Hochtemperatur- und Plasmaprozesse sei zweifellos ein gutes Unternehmen, schrieb Analyst Finn Kemper in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Zunächst seien die Aussichten aber schlecht, 2025 drohe ein Gewinnabschwung. Dieser werde unterschätzt, so Kemper./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2024 / 07:05 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2024 / 08:20 / MESZ



