SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|TecDAX-Performance
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06.08.2026 12:26:45
Börse Frankfurt: TecDAX legt zu
Um 12:10 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,28 Prozent auf 3 997,20 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 548,971 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,321 Prozent auf 3 959,38 Punkte an der Kurstafel, nach 3 946,73 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 003,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 959,38 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 3,60 Prozent nach oben. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 06.07.2026, einen Stand von 3 912,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, lag der TecDAX noch bei 3 810,45 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 3 771,99 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,29 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 6,13 Prozent auf 29,10 EUR), Kontron (+ 5,97 Prozent auf 22,00 EUR), Nordex (+ 3,99 Prozent auf 39,64 EUR), HENSOLDT (+ 3,04 Prozent auf 90,14 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,75 Prozent auf 3,49 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil PVA TePla (-11,77 Prozent auf 30,44 EUR), IONOS (-5,75 Prozent auf 30,16 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,56 Prozent auf 28,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,11 Prozent auf 76,25 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,29 Prozent auf 145,00 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 640 889 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 193,190 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf
Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
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|Deutsche Bank AG
|08.05.26
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|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|29,70
|1,85%
|Deutsche Telekom AG
|28,96
|-0,62%
|Elmos Semiconductor
|145,80
|0,55%
|EVOTEC SE
|3,50
|1,10%
|freenet AG
|24,10
|-0,66%
|HENSOLDT
|90,54
|1,07%
|IONOS
|32,08
|6,30%
|Kontron
|21,88
|2,72%
|Nordex AG
|38,98
|-1,91%
|PVA TePla AG
|30,04
|0,40%
|SAP SE
|177,68
|3,09%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|83,25
|5,78%
|TeamViewer
|6,49
|1,89%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|29,60
|-0,74%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 068,78
|1,69%
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