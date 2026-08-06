SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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TecDAX-Performance 06.08.2026 12:26:45

Börse Frankfurt: TecDAX legt zu

Börse Frankfurt: TecDAX legt zu

Der TecDAX befindet sich aktuell im Aufwind.

Um 12:10 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,28 Prozent auf 3 997,20 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 548,971 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,321 Prozent auf 3 959,38 Punkte an der Kurstafel, nach 3 946,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 003,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 959,38 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 3,60 Prozent nach oben. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 06.07.2026, einen Stand von 3 912,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, lag der TecDAX noch bei 3 810,45 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 3 771,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,29 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 6,13 Prozent auf 29,10 EUR), Kontron (+ 5,97 Prozent auf 22,00 EUR), Nordex (+ 3,99 Prozent auf 39,64 EUR), HENSOLDT (+ 3,04 Prozent auf 90,14 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,75 Prozent auf 3,49 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil PVA TePla (-11,77 Prozent auf 30,44 EUR), IONOS (-5,75 Prozent auf 30,16 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,56 Prozent auf 28,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,11 Prozent auf 76,25 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,29 Prozent auf 145,00 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 640 889 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 193,190 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 29,70 1,85% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 28,96 -0,62% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 145,80 0,55% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 3,50 1,10% EVOTEC SE
freenet AG 24,10 -0,66% freenet AG
HENSOLDT 90,54 1,07% HENSOLDT
IONOS 32,08 6,30% IONOS
Kontron 21,88 2,72% Kontron
Nordex AG 38,98 -1,91% Nordex AG
PVA TePla AG 30,04 0,40% PVA TePla AG
SAP SE 177,68 3,09% SAP SE
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 83,25 5,78% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,49 1,89% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 29,60 -0,74% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 068,78 1,69%

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