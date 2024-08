Börse London: FTSE 100 verliert am Montagnachmittag

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 2,91 Prozent schwächer bei 7 936,44 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,515 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 174,71 Punkte an der Kurstafel, nach 8 174,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 8 174,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 915,94 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 05.07.2024, wies der FTSE 100 8 203,93 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 213,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, stand der FTSE 100 bei 7 564,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 2,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Reckitt Benckiser (+ 0,41 Prozent auf 41,67 GBP), Haleon (+ 0,00 Prozent auf 3,68 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-0,15 Prozent auf 4,54 GBP), Diageo (-0,59 Prozent auf 23,66 GBP) und GSK (-0,67 Prozent auf 15,52 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Melrose Industries (-8,66 Prozent auf 4,41 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-8,36 Prozent auf 7,45 GBP), Fresnillo (-7,68 Prozent auf 5,29 GBP), Pershing Square (-6,95 Prozent auf 33,39 GBP) und Entain (-6,41 Prozent auf 5,05 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 123 219 030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 228,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,25 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

