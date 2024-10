Börse London in Grün: FTSE 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen

Machte sich der FTSE 100 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Montagmorgen an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr steht im LSE-Handel ein Plus von 0,19 Prozent auf 8 296,43 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,568 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 280,63 Punkte an der Kurstafel, nach 8 280,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 276,94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 310,93 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 8 181,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 8 203,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 494,58 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,45 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Experian (+ 1,29 Prozent auf 39,12 GBP), Pershing Square (+ 1,25 Prozent auf 35,88 GBP), Diploma (+ 1,14 Prozent auf 42,56 GBP), NatWest Group (+ 0,99 Prozent auf 3,46 GBP) und Prudential (+ 0,87 Prozent auf 7,15 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Haleon (-1,22 Prozent auf 3,82 GBP), Fresnillo (-0,86 Prozent auf 6,31 GBP), JD Sports Fashion (-0,83 Prozent auf 1,38 GBP), Beazley (-0,78 Prozent auf 7,59 GBP) und D S Smith (-0,78 Prozent auf 4,58 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 5 252 959 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 217,515 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,41 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

