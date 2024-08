Börse London in Grün: FTSE 100 mittags im Plus

Am Mittwochmittag wagen sich die Anleger in London aus der Reserve.

Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 1,39 Prozent auf 8 389,62 Punkte an. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,585 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 274,41 Punkten, nach 8 274,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8 274,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 399,88 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 1,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 164,12 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 144,13 Punkten. Der FTSE 100 wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, mit 7 699,41 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. 7 404,08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell HSBC (+ 4,11 Prozent auf 7,05 GBP), Antofagasta (+ 4,01 Prozent auf 20,09 GBP), Glencore (+ 3,92 Prozent auf 4,33 GBP), Anglo American (+ 3,86 Prozent auf 23,65 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,73 Prozent auf 28,42 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen ConvaTec (-1,95 Prozent auf 2,33 GBP), GSK (-1,65 Prozent auf 15,17 GBP), StJamess Place (-0,93 Prozent auf 6,91 GBP), RELX (-0,81 Prozent auf 36,58 GBP) und D S Smith (-0,57 Prozent auf 4,51 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 28 710 550 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 227,372 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 10,03 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

