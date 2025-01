Börse London in Grün: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im FTSE 100

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,07 Prozent höher bei 8 251,08 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,591 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 245,28 Punkten, nach 8 245,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 8 261,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 243,12 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 0,330 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 308,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 190,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2024, stand der FTSE 100 bei 7 694,19 Punkten.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 2,32 Prozent auf 116,90 GBP), Barclays (+ 1,51 Prozent auf 2,70 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,42) Prozent auf 3,65 GBP), NatWest Group (+ 1,34 Prozent auf 4,01 GBP) und HSBC (+ 1,17 Prozent auf 7,85 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Flutter Entertainment (-2,34 Prozent auf 200,50 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,53 Prozent auf 25,77 GBP), Entain (-1,40 Prozent auf 6,88 GBP), Barratt Developments (-1,24 Prozent auf 4,15 GBP) und SSE (-1,18 Prozent auf 15,94 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 sticht die Barratt Developments-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 12 018 786 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 200,277 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,00 zu Buche schlagen. Mit 10,95 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

