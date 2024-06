Börse London in Rot: Das macht der FTSE 100 nachmittags

So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag.

Der FTSE 100 gibt im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,38 Prozent auf 8 253,57 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,549 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 285,34 Punkte an der Kurstafel, nach 8 285,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 210,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 297,01 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,264 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 07.05.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 313,67 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 07.03.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 692,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.06.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 624,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,89 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Pearson (+ 0,80 Prozent auf 9,54 GBP), National Grid (+ 0,79 Prozent auf 8,71 GBP), Standard Chartered (+ 0,78 Prozent auf 7,50 GBP), Barclays (+ 0,67 Prozent auf 2,18 GBP) und HSBC (+ 0,63 Prozent auf 6,97 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-4,24 Prozent auf 5,68 GBP), Intermediate Capital Group (-3,45 Prozent auf 22,36 GBP), Antofagasta (-3,12 Prozent auf 21,45 GBP), Prudential (-2,94 Prozent auf 7,41 GBP) und JD Sports Fashion (-2,93 Prozent auf 1,24 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 51 996 534 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 227,870 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at